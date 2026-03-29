Εθνική Ελλάδος: Αυτόγραφα και φωτογραφίες κατά την άφιξη της αποστολής στη Βουδαπέστη
Μετά από δύο ώρες πτήσης, η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος έφτασε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για το φιλικό με την εθνική ομάδα της χώρας.
Η θερμοκρασία στην πόλη είναι στους 9 βαθμούς και ταυτόχρονα ψιχαλίζει ενώ κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές έδωσαν αυτόγραφα σε οπαδούς που βρέθηκαν εκεί ενώ φωτογραφηθήκαν και μαζί τους πριν αναχωρήσουν για το ξενοδοχείο.
🇬🇷🙌 Η άφιξη της Εθνικής στην Βουδαπέστη ενόψει του φιλικού αγώνα με την Ουγγαρία
Αποστολή στην Βουδαπέστη: Νότης Χάλαρης
Η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα στις 19:15 (18:15 ώρα Ουγγαρίας) ενόψει του αγώνα της Τρίτης (31/03).
