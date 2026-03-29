Μπορεί να έχασε από την Βουλγαρία με 3-0, ωστόσο η Εθνική Γυναικών Κ18 κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Εθνική ομάδα γυναικών K18 ηττήθηκε στον τελευταίο της αγώνα στον προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Σόφια με 3-0 από την οικοδέσποινα Βουλγαρία, ωστόσο εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά που θα διεξαχθούν το διάστημα 1-12 Ιουλίου σε Λετονία και Λιθουανία.

Η ελληνική ομάδα μετά τις δύο νίκες (χωρίς απώλεια σετ) κόντρα σε Ρουμανία, Σουηδία είχε αγκαλιάσει την πρόκριση καθώς ήταν ευνοϊκά και τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων (στα τελικά πέρασαν οι πρώτοι των πέντε ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι) και αυτό επιβεβαιώθηκε στο φινάλε του αγώνα, όπου το τελικό 3-0 αδικεί την προσπάθεια των Ελληνίδων αθλητριών.

Στο πρώτο σετ η ομάδα του Κώστα Γκούντα ήταν εξαιρετική, προηγήθηκε νωρίς με 8-4 με τη Βουλγαρία να καλύπτει γρήγορα τη διαφορά και να φτάνουμε στο 17-18. Εκεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την Παπαθανασίου στο σερβίς έφτασε στο 22-18 και λίγο αργότερα στο 24-20, ωστόσο δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει κανένα από τα τέσσερα σετ μπολ που είχε στη διάθεση του με τη Βουλγαρία να ισοφαρίζει 24-24 και να παίρνει το σετ με 25-27.

Στο 2ο σετ υπήρχε και πάλι μεγάλη μάχη μέχρι το 17-16, με τη Βουλγαρία να παίρνει την αλλαγή και εκμεταλλευόμενη τα λάθη μας να ξεφεύγει με 18-21 κατακτώντας το σετ με 20-25.

Στο τρίτο προσπαθήσαμε να επανέλθουμε, αντιδράσαμε όταν η Βουλγαρία ξέφυγε με 11-15, μειώνοντας σε 16-17, ωστόσο δεν καταφέραμε να πλησιάσουμε περισσότερο με τη γηπεδούχο ομάδα να ξεφεύγει με 17-21 και να φτάνει στο τελικό 18-25.

«Το ελληνικό βόλεϊ για μία ακόμη φορά θα βρεθεί σε τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, στα σωματεία και στις αθλήτριες. Είναι η 5η φορά που οδηγώ μια εθνική ομάδα σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα προσπαθήσουμε να καταξιωθούμε στις αναπτυξιακές δυνάμεις της Ευρώπης», σχολίασε μετά το τέλος του αγώνα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Γκούντας.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 21-18, 25-27

2ο σετ: 5-8, 15-16, 18-21, 20-25

3ο σετ: 5-8, 13-16, 17-21, 18-25

Τα σετ: 0-3 (25-27, 20-25, 18-25) σε 75′.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Βουλγαρίας προήλθαν από 10 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Γκούντας): Γάλλου 4 (2/9 επ., 2 άσσοι), Τραουδά 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ραζακιά 2 (2/15 επ., 25% υπ.-00% άριστες), Τριαντοπούλου 8 (8/17 επ.), Παπαθανασίου 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αλεξόγλου 17 (17/38 επ., 83% υπ. – 33% άριστες) / Δρέμπελα (λ, 42% υπ. – 06% άριστες), Γκούβα (λ), Γεωργίου 1 (1 μπλοκ), Χαρίτου, Κερέμη 1 (1 άσσος), Παναγιωτοπούλου 2 (0/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαφειροπούλου 3 (3/9 επ.), Γζουντέλλη 3 (3/15 επ., 47% υπ.-29% άριστες).

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ατάνας Πετρόφ): Αλεξίεβα 9 (6/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βέλτσεβα 4 (1/4 επ., 3 άσσοι), Τοντόροβα 15 (14/30 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ.-15% άριστες), Ιβάνοβα 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Βένεβα 13 (9/31 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ.-16% άριστες), Νάνεβα 18 (13/28 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) / Στεφάνοβα (λ, 28% υπ.-11% άριστες), Στανισλάβοβα, Κούνεβα, Ιβάνοβα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Ρουμανία – Ελλάδα 0-3 (19-25, 20-25, 11-25)

Βουλγαρία – Σουηδία 3-0 25-17, 25-10, 25-11)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 3-0 (25-19, 25-19, 25-14)

Ρουμανία – Βουλγαρία 1-3 (16-25, 25-20, 17-25, 11-25)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Σουηδία – Ρουμανία 0-3 (19-25, 21-25, 26-28)

Ελλάδα – Βουλγαρία 0-3 (25-27, 20-25, 18-25)

Βαθμολογία

1. Βουλγαρία 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 247-170 πόντοι

2. Ελλάδα 2 νίκες-1 ήττα, 6 βαθμοί, 6-3 σετ, 213-179 πόντοι

3. Ρουμανία 1 νίκη-2 ήττες, 3 βαθμοί, 3-6 σετ, 197-236 πόντοι

4. Σουηδία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 156-228 πόντοι

*Στο Ευρωβόλεϊ γυναικών Κ18 το εισιτήριο θα πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.