Στο γεγονός αν την επόμενη χρονιά θα παίξουν στην EuroLeague Women οι δύο πρώτες ομάδες της Α1, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε μετά το τέλος του τελικού μεταξύ του Πρωτέα Βούλας με τον Αθηναϊκό και αναφέρθηκε τόσο στην επόμενη σεζόν, όσο και στις ομάδες που θα παίζουν στην EuroLeague Women από την Α1.

Επίσης τόνισε πως δουλειά της ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, για να έρθουν οι άνθρωποι να επενδύσουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος:

Για το αν την επόμενη σεζόν θα παίξουν στην EuroLeague Women οι δύο πρώτες ομάδες της Α1 και στο EuroCup Women οι τέσσερις επόμενες: «Εννοείται, Βεβαίως. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και το θέμα είναι ότι βλέπω πως υπάρχει όρεξη από πολλούς ανθρώπους να μπουν στο μπάσκετ γυναικών και να αναπτυχθεί κι άλλο. Τους δίνω συγχαρητήρια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν το μπάσκετ γυναικών να ανέβει.

Υπάρχει ένα αίτημα των ομάδων να μην γίνει το ματς για την 5η θέση. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Για εμάς σημασία έχει να βοηθάμε τις ομάδες και όχι να δυσκολεύουμε τη ζωή τους. Αν δεν διακυβεύεται κάτι, θα το δούμε με θετική άποψη. Ακόμα δεν έχει παρθεί απόφαση».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Δεν έχει σημασία η δική μας συμβολή στο μπάσκετ γυναικών, αλλά η εικόνα και τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή γίνετια ένα φανταστικό πρωτάθλημα, τόσο στην Α1 όσο και στην Α2. Οι ομάδες πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη. Ήδη την Πέμπτη (2/4) παίζει η ομάδα του Αθηναϊκού στον τελικό. Νομίζω έχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ γυναικών και θα συνεχίσουν.

Εμείς στην ομοσπονδία δημιουργούμε τις συνθήκες για να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν. Αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο. Κι από τη στιγμή που βλέπουν ώριμες τις συνθήκες και τις δυνατότητες, έρχονται άνθρωποι και επενδύουν.

Αναπτύσσεται το μπάσκετ γυναικών. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Elite League, το ίδιο συμβαίνει και στην Basket League. Δεν είναι δουλειά της ομοσπονδίας να κάνει τα πάντα. Δουλειά της ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, που θα μπορέσει κάποιος να νιώσει μια ασφάλεια για να προχωρήσει μπροστά. Κι αυτό κάνουμε.

Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ γυναικών. Δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα και πρέπει να το πω αυτό. Η FIBA υμνεί τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Έχουν αλλάξιε τα πάντα».