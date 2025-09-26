Ο Στέφανος Ντούσκος θα βρεθεί στον τελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο λαμβάνει μέρος στη Σανγκάη. Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι μετάδοσης...

Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Ντούσκος θα λάβει μέρος σε τελικό Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του σκιφ ανδρών στη διοργάνωση της Σανγκάη, όπου θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Η τελική κούρσα στο σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (28/9) στις 09:31 ώρα Ελλάδας, ενώ η μετάδοσή της αναμένεται να γίνει από την ΕΡΤ 2.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιαννιώτης κωπηλάτης συμμετείχε στην πρώτη ημιτελική κούρσα. Εκεί, τερμάτισε τρίτος με τη βοήθεια του photo finish, χάνοντας για έντεκα δέκατα του δευτερολέπτου τη δεύτερη θέση από τον Ολλανδό κωπηλάτη Σίμον Βαν Ντορπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 28χρονος κωπηλάτης θα μπει με τον τρίτο χρόνο στον τελικό της Κυριακής (28/9) από την έκτη διαδρομή.

