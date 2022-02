Παρέα πανηγυρίζει έξαλλα επειδή πήγε ταμείο με over 1'44'' τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ (vid)

Μια παρέα νεαρών. που είχε μαζευτεί σε σπίτι για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του Super Bowl, πανηγύρισε έξαλλα διότι είχε στοιχηματίσει over 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα την εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με μεγάλη αγωνία παρακολουθούσε μια παρέα παιδιών τον μεγάλο τελικό του Super Bowl LVI μεταξύ Λος Λος Άντζελες Ραμς και Σινσινάτι Μπένγκαλς. Οχι για το ποια ομάδα θα καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά για το αν ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα.

Ο λόγος φυσικά είναι διότι είχαν παίξει over 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα την εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών και περίμεναν με ανυπομονησία να δουν αν θα πάνε... ταμείο. Τελικά, η αγωνία τους έλαβε τέλος όταν διαπίστωσαν ότι το στοίχημα τους βγήκε κερδισμένο με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Sweating the National Anthem, a tradition like no other 😅



(via tiktok: themrchef) pic.twitter.com/uBSVP4UXre