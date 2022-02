Τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους κατέκτησαν οι Λος Αντζελες Ραμς χάρη σε ένα touchdown 1:25 πριν το τέλος του τελικού.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία τους οι Λος Αντζελες Ραμς φτάνουν στην κατάκτηση του Super Bowl.

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό που έγινε στην έδρα τους, κέρδισαν την μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τους Σινσινάτι Μπένγκαλς, με 23-20, χάρη στον Κούπερ Καπ.

Ο WR της ομάδας του Λος Αντζελες είχε τα δύο από τα τρία touchdown της ομάδας του (το άλλο ο Οντελ Μπέκαμ τζούνιορ που τραυματίστηκε λίγο μετά και δεν επέστρεψε) με το δεύτερο να το σημειώνει 1:25 πριν τη λήξη του τελικού.

COOPER KUPP FOR THE LEAD! #SBLVI on NBC https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/vhHjVNRsnC

Οι Ραμς χρειάστηκε να ανατρέψουν το εις βάρος τους 20-13 που είχε δημιουργηθεί από ένα εκπληκτικό touchdown 75 γιάρδων από τον Χίγκινς και ένα field goal του ΜακΦέρσον.

Burrow to Higgins for 75 yards and the @Bengals have the lead! #RuleItAll



#SBLVI on NBC

https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/lTfM3W8nyA