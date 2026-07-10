Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-0 της Γαλλίας ενάντια στο Μαρόκο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Γαλλία θα βρεθεί στα ημιτελικά του θεσμού, καθώς επικράτησε 2-0 του Μαρόκου με γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και έκλεισε θέση για την τετράδα - με τον αντίπαλο να προκύπτει από το Ισπανία-Βέλγιο.