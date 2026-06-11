Βρέθηκε η χρυσή τομή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γλυφάδα, με τους Πράσινους να αγωνίζονται κανονικά στο Champions League της ερχόμενης χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος το νταμπλ και βρέθηκε ξανά στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ, ωστόσο το μοναδικό ζήτημα που απασχολούσε την ομάδα αφορούσε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τη νέα σεζόν.

Το Τριφύλλι βρισκόταν σε αναζήτηση στέγης προκειμένου να πάρει κανονικά μέρος στο Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, ένα ζήτημα το οποίο πλέον επιλύεται.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα άλλαξαν και οι Πράσινοι κατάφεραν να τα βρουν με τη Γλυφάδα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το γήπεδό της, μια συζήτηση που είχε μπει στον... πάγο για αρκετό καιρό.

Τα γήπεδα που είχαν εξετάσει στο μεταξύ από τον Παναθηναϊκό, όπως αυτό της Χαλκίδας, δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ώστε να διεξαχθούν εκεί τα ματς της διοργάνωσης, επομένως η μοναδική λύση ήταν το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» όπου και κατέληξαν.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν τίθεται θέμα για τη συμμετοχή ή όχι των Πρασίνων στο Champions League του 2026-27, καθώς θα πάρει μέρος κανονικά.