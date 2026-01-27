Ο Ολυμπιακός κόντραρε τη Βέρο Μιλάνο, δεν απέφυγε την ήττα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με την πανίσχυρη Βέρο Μιλάνο, όμως δεν απέφυγε την εντός έδρας ήττα με 3-1 σετ για το CEV Champions League γυναικών.

O Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην πανίσχυρη Βέρο Μιλάνο και ηττήθηκε με 3-1 σετ, στο μεγάλο ματς της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη».

Οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο σετ στο οποίο επικράτησαν με 27-25, αλλά η ιταλική ομάδα εμφανίστηκε βελτιωμένη στη συνέχεια σε μπλοκ και άμυνα και βρήκε τις λύσεις για να πάρει τη νίκη με 1-3 σετ.

Κορυφαία για την Μιλάνο ήταν η Εγκόνου με 32 πόντους, ενώ εξαιρετικές ήταν η Ντανέσι (8 μπλοκ) και η λίμπερο Φερσίνο που έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα.

Πλέον ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας παίρνοντας μία από τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου του, αλλά το όνειρο της πρόκρισης παραμένει ζωντανό. Ο Ολυμπιακός μπορεί με νίκη στη Σερβία επί της Λαΐκοβατς να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όντας ο καλύτερος τρίτος των πέντε ομίλων.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός πάλεψε στα ίσια από την αρχή μέχρι το τέλος. Με κόντρα επίθεση της Καρκάθες από τη θέση «6» προηγήθηκε με 15-13, με τη Μιλάνο να ισοφαρίζει σε 17-17 με μπλοκ της Ντανέσι. Οι ερυθρόλευκες ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 22-21, όταν οι Ιταλίδες με σερί 0-3 προηγήθηκαν με 22-24 με επίθεση της Λανιέρ. Ο Κοβάσεβιτς κάλεσε τάιμ άουτ και η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να σβήσει τα δύο σετ μπολ και να πάρει προβάδισμα με 25-24 με κόντρα της Κούμπουρα. Η Τερζόγλου έχασε το σερίς για το 25-25, η Εμμανουηλίδου σε πρώτο χρόνο έκανε το 26-25 για να ακολουθήσει επίθεση της Αμπντεραχίμ στην κόντρα επίθεση για το 27-25.

Στο δεύτερο σετ η Βέρο Μιλάνο ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε στο σερβίς και έκλεισε καλά το φιλέ. Με μπλοκ της Ντανέσι προηγήθηκε με 8-10, με νέο στοπ αυτή τη φορά από την Πιετρίνι έγινε το 10-15, για να ισοφαρίσει η Μιλάνο με 17-25.

Στο τρίτο σετ με άσσο της Ντανέσι η Βέρο Μιλάνο προηγήθηκε με 3-7. Η Εγκόνου ανέβασε τη διαφορά στο +5 (6-11), με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη ξοδέψει τα δύο του τάιμ άουτ σε αυτό το σημείο. Η διαφορά δεν μειώθηκε και η άουτ επίθεση της Κούμπουρα έκανε το 17-25.

Στο τέταρτο σετ η Ηλιοπούλου πέρασε στον αγώνα αντί της Ντι Ιούλιο που ένιωσε ενοχλήσεις στον καρπό. Οι ερυθρόλευκες με την Κόνεο να πετυχαίνει άσσο και με μπλοκ της Εμμανουηλίδου προηγήθηκαν με 11-10. Οι Ιταλίδες πέρασαν εκ νέου μπροστά με 11-12 και έκτοτε δεν κοίταξν ξανά πίσω τους. Το 13-14 έγινε 13-18, και με καλά στημένο μπλοκ-άμυνα η Βέρο Μιλάνο έφτασε στο 14-25 με επίθεση της Πιετρίνι.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-20, 27-25

2ο σετ: 8-5, 11-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 14-21, 17-25

4ο σετ: 8-6, 13-16, 14-21, 14-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Βέρο Μιλάνο προήλθαν από 3 άσσους, 62 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (27-25, 17-25, 17-25, 14-25) σε 99'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 8 (3/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κούμπουρα 13 (13/46 επ.), Τερζόγλου 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ), Καρκάθες 10 (10/21 επ., 39% υπ. - 13% άριστες), Αμπντεραχίμ 9 (9/26 επ., 68% υπ. - 40% άριστες), Ντι Ιούλιο / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καραγιάννη, Ηλιοπούλου, Κόνεο 8 (7/26 επ., 1 άσσος, 47% υπ. - 27% άριστες).

ΒΕΡΟ ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο, Πιετρίνι 11 (9/29 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. - 30% άριστες), Ντανέσι 14 (5/11 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Κούρταγκιτς 8 (3/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Λανιέρ 14 (13/32 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. - 12% άριστες), Εγκόνου 32 (32/49 επ.) / Φερσίνο (λ, 72% υπ. - 39% άριστες), Γκελίν, Σαρτόρι.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παίξαμε καλά, ειδικά στο πρώτο σετ, που παρουσιάσαμε καλό βόλεϊ και καλό επίπεδο. Προσπαθήσαμε να ανταγωνιστούμε την Μιλάνο, που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Πολύ δύσκολο ματς. Ακόμα και όταν βελτιωθήκαμε λίγο στο σερβίς, στο μπλοκ και στην άμυνα, ήταν και πάλι δύσκολο να τελειώσουμε κάποιους πόντους. Συγχαρητήρια στα κορίτσια που πάλεψαν μέχρι το φινάλε. Το μόνο παράπονο που έχω είναι, ότι μας πήραν αρκετούς πόντους με πλασέ και ήταν κάτι που είχαμε αναλύσει. Εχουμε την ευκαιρία να είμαστε η καλύτερη τρίτη ομάδα των ομίλων. Μπροστά μας έχουμε το παιχνίδι με την Ζελέζνιτσαρ, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Tο πανόραμα του Γ' ομίλου - Βαθμολογία

1η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) – Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) – Ολυμπιακός 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός– Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)

Λαΐκοβατς (Σερβία) – Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

3η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) – Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13)

Ολυμπιακός– Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17)

4η αγωνιστική

Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) – Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-16, 25-16, 29-27)

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) – Ολυμπιακός 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 1-3 (27-25, 17-25, 17-25, 14-25)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) – Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) – Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Η βαθμολογία