Εμμανουηλίδου: «Τα συλλυπητήριά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η αρχηγός του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου μετά τον αγώνα με την Μιλάνο στάθηκε στον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στην Βέρο Μιλάνο γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 για την 5η αγωνιστική του Champions League. Μετά το τέλος του αγώνα η αρχηγός των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της.

Αναλυτικά η έμπειρη κεντρική ανέφερε τα εξής: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι μια στενάχωρη ημέρα για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Παίξαμε εξαιρετικά, αλλά η ιταλική ομάδα έδειξε ότι είναι άλλο… λέβελ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ξέρουμε ότι είμαστε ακόμη μέσα στην πρόκριση, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε βήμα-βήμα. Έχουμε κάποια παιχνίδια για το πρωτάθλημα και βλέπουμε».