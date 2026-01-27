Εμμανουηλίδου: «Τα συλλυπητήριά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»
Ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στην Βέρο Μιλάνο γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 για την 5η αγωνιστική του Champions League. Μετά το τέλος του αγώνα η αρχηγός των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της.
Αναλυτικά η έμπειρη κεντρική ανέφερε τα εξής: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι μια στενάχωρη ημέρα για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Παίξαμε εξαιρετικά, αλλά η ιταλική ομάδα έδειξε ότι είναι άλλο… λέβελ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ξέρουμε ότι είμαστε ακόμη μέσα στην πρόκριση, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε βήμα-βήμα. Έχουμε κάποια παιχνίδια για το πρωτάθλημα και βλέπουμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.