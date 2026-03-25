O Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά απέναντι στη Θέτιδα

Ο Παναθηναϊκός είχε την ουσία στα κρίσιμα σημεία, νικώντας τη Θέτιδα Βούλας με 3-1 σετ και θέλει άλλη μία νίκη για την πρόκριση στα ημιτελικά στη Volley League γυναικών.

O Παναθηναϊκός νίκησε τη Θέτιδα Βούλας με 3-1 σετ στο Μετς, στην έναρξη της α' φάσης των play offs στη Volley League γυναικών. Οι «πράσινες» έκαναν το πρώτο βήμα και το Σάββατο (28/3) στη Βούλα, έχουν την ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νωθρά στο ματς με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ με 0-3 και το ισορρόπησε στο 6-6. Η Γουάιτ με πανέξυπνο τρόπο διαμόρφωσε το 8-7, όμως η Θέτιδα κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 9-11.

Οι φιλοξενούμενες κράτησαν το προβάδισμα με 12-16, για να μειώσουν σε 15-16 και κατόπιν σε 16-17. Η Θέτιδα Βούλας προηγήθηκε με 17-20, για να μειώσει η Μπένετ σε 18-20 και έπειτα οι «πράσινες» μείωσαν σε 19-20.

Η Γουάιτ ισοφάρισε σε 20-20 και έπειτα ήρθε το 22-22 και με άσο της Λαμπρινίδου έγινε το 23-22 και η Λαμπόφσκα πήρε το μπλοκ άουτ για το 25-23 και έτσι έγινε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο υποψιασμένα και ήταν μπροστά στο σκορ με 8-4 ωστόσο οι φιλοξενούμενες επανήλθαν στο 11-9. Το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 20-17 και η Χατζηευστρατιάδου με μπλοκ έκανε το 21-19.Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου με πέρασμα έκανε το 23-21 και με λάθος ήρθε το 25-21 και το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενες μπήκαν μπροστά με 7-8 και κατόπιν λίγο μετά τα μισά του σετ ήταν μπροστά με 13-15. To «τριφύλλι» μείωσε και πάλι σε δύσκολο σημείο στο 17-18 και η Μαρκέλα Παπαγεωργίου με μπλοκ έκανε το 19-21.

Η Γουάιτ έγραψε το 20-21 και εν συνεχεία ήρθε το 21-22 και κατόπιν έπειτα από ράλι ήρθε το 23-23.

Κατόπιν με λάθος ήρθε το 24-24 και με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου ήρθε το 25-24. Η Θέτιδα ξαναπήρε προβάδισμα με 25-26 και τελικά πήρε το σετ με 25-27 μειώνοντας σε 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ το «τριφύλλι» μπήκε πιο αποφασιστικά και έκανε το 11-7 και η Χατζηευστρατιάδου σε πρώτο χρόνο έφερε το 13-9.

H ομάδα από τη Βούλα έμεινε κοντά στο σκορ καθώς μείωσε σε 15-13 ,για να κάνει και πάλι η Χατζηευστρατιάδου το 16-13.Η Λαμπόφσκα έγραψε το 18-16 με μπλοκ άουτ και η Χατζηευστρατιάδου έκανε το 21-18. Η Μπένετ διαμόρφωσε το 24-21 και το σετ έληξε με 25-22.

Διαιτητές: Πρέντζας, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Σφυρίδη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 12-16, 20-21, 25-23

2ο σετ: 8-4, 16-13, 21-17, 25-21

3ο σετ: 7-8, 14-16, 18-21, 25-27

4ο σετ: 8-3, 16-13, 21-18, 25-22

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22) σε 115′.

Οι πόντοι του ΠΑΟ προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 14 (9/14 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 16 (14/42 επ., 2 άσσοι, 35% υπ. – 13% άριστες), Μπένετ 15 (13/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαγεωργίου 8 (4/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (11/26 επ., 1 μπλοκ, 63% υπ. – 38% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 43% υπ. – 13% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Κωνσταντίνου 1 (1/1 επ.))

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Βλαχάκη 17 (16/43 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 12% άριστες), Σταυρινίδη 11 (6/9 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Πάλαγκ 15 (14/27 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ.-36% άριστες), Ματσαρόκη 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 21 (19/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 38% υπ. – 13% άριστες), Γαροφαλάκη.

Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου: «Η Θέτιδα πίεσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έχει να χάσει τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει σε κάθε φάση να δείχνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας . Θα μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα αλλά δυστυχώς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Για τους στόχους που έχουμε δεν πρέπει να συμβαίνει. Από την πλευρά μας είναι απαράδεκτο στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Ό,τι οδηγία μας δίνει ο κόουτς την ακολουθούμε με τον ανάλογο τρόπο. Η Θέτιδα δεν έχει να χάσει τίποτα το Σάββατο και εμείς πάμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο στόχος».

Αλεσάντρο Κιαπίνι: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και σκληρό , καθώς ο αντίπαλος έπαιξε ελεύθερα, πίεσε και μας δυσκόλεψε. Δεν είχαμε πολλή πειθαρχία και αυτό οδήγησε σε πολλά λάθη και δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Το rotation ήταν πιο μικρό σε σύγκριση με τα προηγούμενα ματς και σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και κοιτάμε τον αγώνα στη Βούλα».



