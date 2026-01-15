Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα χάνοντας από την Ετσατσίμπασι στην Τουρκία με 3-0. Ακόμα ελπίζουν οι «ερυθρόλευκες».

Ο Ολυμπιακός έχοντας κάνει δύο συνεχόμενες νίκες στους ομίλους του Champions League πήγε στην Τουρκία για να παλέψει για το θαύμα απέναντι στην Ετσατσίμπασι. Ένα θαύμα που δεν έγινε με τις Τουρκάλες να επικρατούν με 3-0 (25-18, 25-15, 25-19). Μια ήττα που δεν είναι καταστροφή για τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς καθώς συνεχίζουν να έχουν ελπίδες, είτε για την δεύτερη θέση, κάτι πιο δύσκολο, είτε να είναι η καλύτερη τρίτη ομάδα.

Στα του αγώνα όπως φαίνεται και από την διαφορά, τα κορίτσια της Ετσατσίμπασι πιέζοντας στο σερβίς και κλείνοντας στο μπλοκ, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις πρωταθλήτριες που προσπάθησαν αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν στο ματς.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-16, 25-18

2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-13, 25-15

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι της Ετσατσίμπασι προήλθαν από 6 άσσους, 41 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) σε 73'

ΕΤΣΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 14 (10/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κίσαλ 12 (3/7 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Ερκέκ 10 (10/10 επ., 38% υπ. - 25% άριστες), Σαχίν (0/3 επ.), Ρέτκε 3 (0/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρακούρτ 16 (16/30 επ., 78% υπ. - 61% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 56% υπ. - 44% άριστες), Σμρεκ, Μάγκλιο 3 (2/8 ΕΠ., 1 άσσος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 7 (7/32 επ.), Τερζόγλου (0/3 επ.), Στεβάνοβιτς 5 (2/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 12 (12/29 επ., 37% υπ. - 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 5 (5/16 επ., 53% υπ.-37% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 36% υπ. - 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Δημητρίου, Κόνεο 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ.-38% άριστες).

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου

1η αγωνιστική

26/11, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

26/11, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)

Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

3η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17)

4η αγωνιστική

Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-16, 25-16, 29-27)

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

5η αγωνιστική

27/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ

1. Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3 νίκες - 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-3 σετ, 337-282 πόντοι

2. Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3 νίκες - 1 ήττα, 9 βαθμοί, 11-5 σετ, 363-312 πόντοι

3. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2 νίκες - 2 ήττες, 5 βαθμοί, 6-9 σετ, 315-341 πόντοι

4. Λαΐκοβατς (Σερβία) 0 νίκες - 4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 244-324 πόντοι