Δεύτερη νίκη με πρώτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Champions League με τις «ερυθρόλευκες» να κερδίζουν με 3-1 την Ζελέζνιτσαρ.

Η καλή πορεία του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στους ομίλους του Champions League συνεχίζεται. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς επικράτησε με 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17) της Ζελέζνιτσαρ και συνεχίζει την μάχη για την πρόκριση μένοντας ζωντανή.

Οι «ερυθρόλευκες» έχοντας σε τρία ματς μία ήττα και δύο νίκες, είναι στην 3η θέση με 5 βαθμούς, έναν πίσω από την Εξατσίμπασι και είναι όλα ανοικτά για την συνέχεια.

Στα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ άσχημα με τις φιλοξενούμενες να το εκμεταλλεύονται και να ανοίγουν το σκορ παίρνοντας το πρώτο σετ και μάλιστα σχετικά εύκολα. Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός αντέδρασε και αφού ισοφάρισε με χαρακτηριστική ευκολία πήρε το κρίσιμο τρίτο σετ και ουσιαστικά και τη νίκη.

Το τρίτο σετ ήταν όπως αναφέραμε ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί μέχρι και το 19-19, σημείο στο οποίο η Στεβάνοβιτς με δύο συνεχόμενα μπλοκ έκανε το 21-19 και μετά με άσο το 23-20 για να γίνει το 25-23 και ουσιαστικά να τελειώσουν όλα εκεί.

Και τελείωσαν γιατί στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, ο Ολυμπιακός δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Ζελέζνιτσαρ και με το 25-17 έκανε το 3-1 παίρνοντας την δεύτερη νίκη του και το πρώτο του τρίποντο.

Τα σετ 3-1 σε 1.39: 20-25, 25-18, 25-23, 25-17

Η διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 20-25

2ο σετ: 8-4, 16-13, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-13, 25-17

** Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ, 18 λάθη αντιπάλου και της Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς προήλθαν από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 8% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 3 άσοι) / Αρτακιανού (λ., 49% υπ. – 29% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες).

ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΛΑΪΚΟΒΑΤΣ (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ. – 14% άριστες), Σακρατζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 27% άριστες), Κοπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ., 70% υπ. – 30% άριστες), Κορολίγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.).