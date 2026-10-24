Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, έκανε περίπατο στα άλλα δύο και έφυγε από το «Ζηρίνειο» επικρατώντας του ΖΑΟΝ με 3-0.

Σε μία επανάληψη του περσινού τελικού, ο Παναθηναϊκός έκανε κόντρα στον ΖΑΟΝ το ίδιο που έκανε και στα παιχνίδια που έκριναν το πρωτάθλημα. Επικράτησε δηλαδή με το άνετο 3-0 (23-25, 21-25, 15-25) και πέτυχε την δεύτερη νίκη του στην φετινή Volley League Γυναικών.

Ουσιαστικά το μοναδικό σετ που ήταν ντέρμπι ήταν το πρώτο όπου και εκεί οι «πράσινες» πήραν μεγάλη διαφορά, με τις γηπεδούχες να προσπαθούν και να φτάνουν στο να μειώσουν στον πόντο (19-20. Εκεί τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι πήραν μια σημαντική διαφορά (19-22), η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη αντέδρασε εκ' νέου αλλά η Λαμπκόφσκα έκανε το 23-25 και ουσιαστικά εκεί τελείωσε και το ματς.

Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΖΑΟΝ και το 3-0 για τις πρωταθλήτριες ήταν γεγονός.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 2-8, 13-16, 19-21, 23-25

2ο σετ: 3-8, 7-16, 14-21, 21-25

3ο σετ: 4-8, 7-16, 12-21, 15-25

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 35 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 21-25, 15-25) σε 91′

Ζ.Α.Ο.Ν. (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 4 (2/9 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 12 (11/27 επ., 1 πλοκ), Βάλκοβα, Ρουσό 7 (6/23 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ. – 33% άριστες), Νικολογιάννη 5 (5/19 επ., 41% υπ. – 24% άριστες), Σαϊκοβα 7 (5/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 50% υπ. – 42% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Νικόλοβα, Ζιώγα 4 (3/11 επ., 1 άσσος), Τικμανίδου 6 (6/8 επ., 73% υπ. – 36% άριστες), Φλιάκου 1 (1 μπλοκ), Καθάριου 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 13 (10/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 29% άριστες), Κωνσταντινίδου 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 5 (4/16 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 45% άριστες), Παπαγεωργίου 3 (1/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ορβόσοβα 12 (8/26 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τίμερμαν 12 (8/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. – 22% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπαφωτίου, Γκρέκα, Ντέλιτς 2 (2/3 επ.), Ράπτη, Τοντάι, Κυπαρίσση 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 29% άριστες).