Ξεκίνημα με νίκη έκανε στην φετινή Novibet Volley League ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 της Καλαμάτας 80' στην Μεσσηνία με τον κόσμο τους να κάνουν το δικό τους πάρτι στην εξέδρα.

Με μία γιορτή στο τάραφλεξ αλλά και στην εξέδρα ξεκίνησε την φετινή χρονιά στη Novibet Volley League ο νταμπλούχος Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με τον κόσμο τους να έχει μετατρέψει το κλειστό της Παραλίας σε Μετς, επικράτησαν χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν με 3-0 (18-25, 19-25, 20-25) της Καλαμάτας 80'.

Ο αγώνας είχε πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες με τους φιλοξενούμενους να είναι ανώτεροι και ουσιαστικά να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

MVP ο Λούκα Σπίριτο

Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο αναδείχτηκε MVP του αγώνα. Την βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού Ρούλης Αγραπιδάκης.

Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Κτενάς. Challenge Referee: Γεωργιάδης Στ. Παρατηρητής: Ράπτης. Γραμματεία: Παπαδοπούλου Βαλ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-4, 5-8, 13-16, 16-19, 16-23, 18-25

2ο σετ: 5-5, 5-11, 11-16, 13-21, 19-25

3ο σετ: 4-8, 10-16, 12-21, 20-25

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 3 άσσοι, 26 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού οι πόντοι προήλθαν: 10 άσσοι, 33 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 19-25, 20-25) σε 90΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιεντιού 9π. (6/7επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Ροντρίγκεζ 4 (2/4επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 7 (6/16επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 7 (6/13επ., 1 άσσος, 30%υπ., 20%αρ.), Αμπντελραχμάν 6 (4/15επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 26%υπ., 16%αρ.) / Ντάκουρης (λ. - 16%υπ., 6%αρ.), Μπαρδούκας 1 (1/1επ.), Δαλακούρας Κ., Τσετσίλας, Κοντοστάθης Α. 1 (1/1επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/6επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 15 (9/20επ., 2 μπλοκ, 4 άσσοι, 44%υπ., 31%αρ.), Νίλσεν 11 (9/18επ., 2 άσσοι), Βουλκίδης 11 (7/7επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Ανδρεόπουλος Χαρ. 7 (5/9επ., 2 άσσοι, 44%υπ., 22%αρ.), Σπίριτο 2 (2 άσσοι) / Χανδρινός Άρης (λ. - 38%υπ., 38%αρ.), Κασαμπαλής, Καρλ 1 (1/3επ.), Πρωτοψάλτης.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea Φλάβιο Γκουλινέλι δήλωσε: «Είμαστε μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης και χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Είχαμε καταστρώσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο, με στόχο να πιέσουμε τον Παναθηναϊκό Α.Ο. από τη γραμμή του σερβίς, να δυσκολέψουμε την ανάπτυξή του και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για αποτελεσματικό μπλοκ και άμυνα. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να το εφαρμόσουμε. Αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα στην υποδοχή, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι αναμφίβολα μια πολύ καλή ομάδα. Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τους παίκτες του για την πρόσφατη κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, τόσο στη φάση του side out όσο και στη φάση του break point, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σερβίς και στην επίθεση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε συνεχώς πίεση χωρίς να βρίσκουμε τρόπους να αντιδράσουμε. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη τόλμη και αποφασιστικότητα στο σερβίς και στην επίθεση, ώστε να μπορούμε να απελευθερωνόμαστε από την πίεση του αντιπάλου».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Παρότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν, μετά το Σούπερ Καπ που πήραμε, είχαμε μία επιπλέον εβδομάδα στη διάθεσή μας για να προετοιμαστούμε. Αντιμετωπίσαμε τον αγώνα με σοβαρότητα, παίξαμε καλά, με συγκέντρωση και τακτική πειθαρχία και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πολλές φορές εσείς οι δημοσιογράφοι χαρακτηρίζετε τέτοιες νίκες εύκολες, όμως στην πραγματικότητα καμία νίκη δεν είναι εύκολη. Κάθε παιχνίδι έχει τις δυσκολίες του, ιδιαίτερα όταν αγωνίζεσαι εκτός έδρας. Όλες οι ομάδες πρέπει να αποδώσουν σε υψηλό επίπεδο για να καταφέρουν να κερδίσουν μακριά από την έδρα τους. Εμείς πραγματοποιήσαμε μια καλή εμφάνιση, πετύχαμε τον στόχο μας και είμαστε ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας».

Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού και MVP και του αγώνα Λούκα Σπίριτο είπε: «Πιστεύω ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Επιτέλους είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα τραυματισμών και επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες. Δουλεύουμε σκληρά, προπονούμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται και στην απόδοσή μας μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε ακόμη στην ιδανική φυσική κατάσταση. Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε αργοί και βαρείς, εξαιτίας της έντονης προπόνησης με βάρη και της επιβάρυνσης από την προετοιμασία. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν και θεωρώ ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».