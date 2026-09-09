Νέα σελίδα στην καριέρα του είναι έτοιμος να γυρίσει ο Φερνάντο Ερνάντες, καθώς είναι μια «ανάσα» από τον Μίλωνα.

Ο Φερνάντο Ερνάντες φαίνεται να προβάρει την νέα του φανέλα με την ομάδα του Μίλωνα, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο σημαντικά deal της σεζόν!

Η μεταγραφική περίοδος βρίσκει τον διεθνή άλλοτε άσο του παναθηναϊκού στο επίκεντρο ο οποίος ύστερα από συνεχείς διαπραγματεύσεις και αλλεπάλληλες συναντήσεις αποφάσισε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που διαταράσσει τα νερά του ελληνικού βόλεϊ.

Ο 35χρονος Κουβανός διαγώνιος την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη και το σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ, πλέον όμως αλλάζει σελίδα στην καριέρα του παραμένοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν και του είχαν γίνει προτάσεις και από την Σαουδική Αραβία εκείνος αποφάσισε να μείνει στα γνώριμα λημέρια.

Η διοίκηση του Μίλωνα κινήθηκε μεθοδικά καταφέρνοντας να φέρει στο ρόστερ της έναν αθλητή με τεράστια εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Η προσθήκη του αναμένεται να δώσει την απαραίτητη επιθετική ισχύ που χρειάζεται η ομάδα ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί στις κορυφαίες θέσεις αλλά και να λάβει διακρίσεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.