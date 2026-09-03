Novibet Volley League: Στις 8/9 η κλήρωση του πρωταθλήματος

Όπως έκανε γνωστό η ΕΣΑΠ με ανακοίνωσή της, η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Novibet Volley League θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

Μπορεί το βάρος όλων όσον αφορά το βόλεϊ ανδρών στην χώρα μας να έχει πέσει στην συμμετοχή της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ωστόσο σε λίγες ημέρες έχουμε και την κλήρωση της νέας Novibet Volley League. Μια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑΠ έχει ως εξής: «Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ, με αντικείμενο σημαντικά θέματα που αφορούν την προετοιμασία και την οργάνωση του πρωταθλήματος Volley League Νovibet της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

Το Τ.Α.Α. Ρεθύμνου έγινε δεκτό ως μέλος της ΕΣΑΠ και θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα Volley League Νovibet 2026-27.

Έγινε δεκτή ως μέλος της ΕΣΑΠ και το Τ.Α.Α. Άρης, καθώς αναγνωρίστηκε ότι έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών οικονομικών της υποχρεώσεων, ενώ εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τακτοποίηση των υπολοίπων οφειλών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα Volley League Νovibet 2026-27 και, ως εκ τούτου, όλες οι ομάδες θα συμπεριληφθούν κανονικά στην κληρωτίδα της κλήρωσης του πρωταθλήματος.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος Volley League Νovibet 2026-27 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, στο Κτήμα Νάσιουτζικ στα Σπάτα Αττικής.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την προκήρυξη του πρωταθλήματος, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ορισμένων εδρών των ομάδων.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να διαθέτουν αγωνιστικό δάπεδο taraflex στο νέο πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης της εικόνας των γηπέδων και του αγωνιστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τη λειτουργία του συστήματος Video Check/VAR. Αποφασίστηκε η περαιτέρω αναβάθμισή του, με στόχο και τη νέα αγωνιστική περίοδο να υπάρχει πλήρης κάλυψη του συνόλου των αγώνων.

Σε ό,τι αφορά το σύστημα βαθμολόγησης, αποφασίστηκε να παραμείνει σε ισχύ ο ίδιος τρόπος βαθμολόγησης των αγώνων που εφαρμοζόταν και τα προηγούμενα χρόνια, για το πρωτάθλημα της περιόδου 2026-27.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας της ΕΣΑΠ με τη Genius Sports για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα εξεταστούν οι τελευταίες εκκρεμότητες ενόψει της κλήρωσης και της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου».