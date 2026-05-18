Ο Μίλωνας είναι «μια ανάσα» από την απόκτηση του Φερνάντο Ερνάντες, που πρόκειται να αφήσει τον ΠΑΟΚ και να μετακομίσει στη Νέα Σμύρνη.

Πολύ κοντά σε ακόμη μια σπουδαία προσθήκη είναι ο Μίλωνας, μετά τις προσθήκες των Μίλαν Εμπαντιμπούρ, αλλά και του επίσης ακραίου Ολλανδού άσου Τάις Τερ Χορστ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται «μια ανάσα» από την απόκτηση και του Φερνάντο Ερνάντες, τον διαγώνιο του ΠΑΟΚ και ενός εκ των κορυφαίων της Novibet Volley League.

Ο Κουβανός αστέρας που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες έφτασε μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, δείχνει έτοιμος να αφήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» και να μετακομίσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Μίλωνα. Σε περίπτωση λοιπόν που η υπόθεση προχωρήσει και οι δυο πλευρές έρθουν σε deal, ο 36χρονος θα φορέσει την «πράσινη» φανέλα και ο Μίλων θα γίνει η τρίτη ομάδα με την οποία θα έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα, μετά τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.