Με την επισημότητα που αξίζει σε ένα πρωτάθλημα που φιλοδοξεί να είναι το πιο δυνατό της τελευταίας εικοσαετίας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Novibet Volley League.

Στην τελική ευθεία πριν το πρώτο σερβίς μπήκε η φετινή Novibet Volley League, καθώς σήμερα Τρίτη διεξήχθη η κλήρωση. Ένα πρωτάθλημα που αν κρίνουμε από τις κινήσεις που έχουν κάνει οι δύο ομάδες, φιλοδοξεί να είναι ένα από τα πιο δυνατά, αν όχι το πιο δυνατό της τελευταίας εικοσαετίας.

Ένα πρωτάθλημα που θα έχει και πάλι 12 ομάδες, δύο περισσότερες από τις τελευταίες χρονιές, ενώ οι ξένοι που θα μπορούν να έχει κάθε από τις ομάδες, από 4 που ήταν θα είναι πλέον 5.

Το πρόγραμμα της Novibet Volley League

Αναλυτικά το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος έχει ως εξής:

1ος γύρος

1η αγωνιστική 24/10/2026:

Άρης – Φλοίσβος:

ΝΟΠΕΡ – Ολυμπιακός:

Φοίνικας Σύρου – Μίλων:

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Πανιώνιος Βετσσον

Kαλαμάτα – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική:

Φοινικας Σύρου – ΟΦΗ:

ΠΑΟΚ – Κηφισιά:

Πανιώνιος Betsson – Καλαμάτα:

Παναθηναϊκός – Άρης:

Φλοίσβος – ΝΟΠΕΡ:

Μίλων – Ολυμπιακός:

3η αγωνιστική:

Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου:

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ:

Άρης – Πανιώνιος Betsson:

ΝΟΠΕΡ – Παναθηναϊκός:

Ολυμπιακός – Φλοίσβος:

ΟΦΗ – Μίλων:

4η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα:

ΟΦΗ – Κηφισιά:

ΠΑΟΚ – Άρης:

Πανιώνιος Betsson – ΝΟΠΕΡ:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός:

Μίλων – Φλοίσβος:

5η αγωνιστική:

Άρης – Φοίνικας Σύρου:

Καλαμάτα – ΟΦΗ:

ΝΟΠΕΡ – ΠΑΟΚ:

Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson:

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός:

Κηφισιά – Μίλων:

6η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠΕΡ:

ΟΦΗ – Άρης:

Κηφισιά – Καλαμάτα:

Πανιώνιος Betsson – Φλοίσβος:

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός:

Μίλων – Παναθηναϊκός:

7η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου:

ΝΟΠΕΡ – ΟΦΗ:

Άρης – Κηφισιά:

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ:

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Betsson:

Καλαμάτα – Μίλων:

8η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος:

ΟΦΗ – Ολυμπιακός:

Κηφισιά – ΝΟΠΕΡ:

Καλαμάτα – Άρης:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός:

Μίλων – Πανιώνιος Betsson:

9η αγωνιστική:

Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου:

Φλοίσβος – ΟΦΗ:

Ολυμπιακός – Κηφισιά:

ΝΟΠΕΡ – Καλαμάτα:

Πανιώνιος Betsson – ΠΑΟΚ:

Άρης – Μίλων:

10η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Betsson:

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός:

Κηφισιά – Φλοίσβος:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός:

Άρης – ΝΟΠΕΡ:

Μίλων – ΠΑΟΚ:

11η αγωνιστική:

ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου:

Πανιώνιος Betsson – ΟΦΗ:

Παναθηναϊκός – Κηφισιά:

Φλοίσβος – Καλαμάτα:

Ολυμπιακός – Άρης:

ΝΟΠΕΡ – Μίλων:

2ος γύρος

12η αγωνιστική:

Φλοίσβος – Άρης

Ολυμπιακός – ΝΟΠΕΡ

Μίλων – Φοίνικας Σύρου

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Πανιώνιος Betsson – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

13η αγωνιστική:

ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Καλαμάτα – Πανιώνιος Betsson

Άρης – Παναθηναϊκός

ΝΟΠΕΡ – Φλοίσβος

Ολυμπιακός – Μίλων

14η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Πανιώνιος Betsson – Άρης

Παναθηναϊκός – ΝΟΠΕΡ

Φλοίσβος – Ολυμπιακός

Μίλων – ΟΦΗ

15η αγωνιστική:

Καλαμάτα – Φοίνικας Σύρου

Κηφισιά – ΟΦΗ

Άρης – ΠΑΟΚ

ΝΟΠΕΡ – Πανιώνιος Betsson

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Φλοίσβος – Μίλων

16η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Άρης

ΟΦΗ – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΝΟΠΕΡ

Πανιώνιος Betsson – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος

Μίλων – Κηφισιά

17η αγωνιστική:

ΝΟΠΕΡ – Φοίνικας Σύρου

Άρης – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Κηφισιά

Φλοίσβος – Πανιώνιος Betsson

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Μίλων

18η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – ΝΟΠΕΡ

Κηφισιά – Άρης

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος

Πανιώνιος Betsson – Παναθηναϊκός

Μίλων – Καλαμάτα

19η αγωνιστική:

Φλοίσβος – Φοίνικας Σύρου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

ΝΟΠΕΡ – Κηφισιά

Άρης – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος Betsson – Μίλων

20ή αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Φλοίσβος

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Καλαμάτα – ΝΟΠΕΡ

ΠΑΟΚ – Πανιώνιος Betsson

Μίλων – Άρης

21η αγωνιστική:

Πανιώνιος Betsson – Φοίνικας Σύρου

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Φλοίσβος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

ΝΟΠΕΡ – Άρης

ΠΑΟΚ – Μίλων

22η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Πανιώνιος Betsson

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Καλαμάτα – Φλοίσβος

Άρης – Ολυμπιακός

Μίλων – ΝΟΠΕΡ