Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου πασαδόρου Μικέλε Μπαρανόβιτς, που θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας μετά τη θητεία του στην ιταλική Κούνεο.

Ο Ολυμπιακός ενισχύεται με τον Μικέλε Μπαρανόβιτς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους πασαδόρους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο διεθνής βολεϊμπολίστας έχει αγωνιστεί για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην γενέτειρά του την Ιταλία, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιζε για την Κούνεο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μικέλε Μπαρανόβιτς. Ο διεθνής Ιταλός πασαδόρος (5/8/1989, 1,97μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Μικέλε Μπαρανόβιτς θεωρείται ένας εκ των πιο έμπειρων πασαδόρων στην Ευρώπη. Για 16 χρόνια, αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το ιταλικό, ενώ έχει περάσει και από Τουρκία (Χάλκμπανκ), Πολωνία (Ρεσόβια) και Βουλγαρία (Χέμπαρ). Στο πρωτάθλημα Ιταλίας, μετράει πάνω από 400 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Κούνεο, Μόντενα, Βερόνα, Πιατσέντσα, Καλάμπρια και Τσιστέρνα.

Τη σεζόν 2013-14, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας, με προπονητή στην Λούμπε τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Στο παλμαρέ του έχει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το CEV Challenge Cup του 2016, με την Βερόνα. Ο Μικέλε Μπαρανόβιτς αποτέλεσε τον βασικό πασαδόρο της Εθνικής Ιταλίας σε σημαντικές διοργανώσεις.

Η δήλωση του Μικέλε Μπαρανόβιτς: "Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα εμπειρία που θα ζήσω και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σύλλογο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Εχω πολλούς προσωπικούς στόχους, οι οποίοι σίγουρα ταυτίζονται με τους στόχους του συλλόγου: να κατακτήσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη! Ο Ολυμπιακός είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, με μεγάλη παράδοση και ιστορία. Ηθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν πολλοί μεγάλοι παίκτες. Ο κ. Τζουλιάνι μου εξήγησε τα πάντα σχετικά με τον σύλλογο: την εξαιρετική οργάνωση, τον απόλυτο επαγγελματισμό και τη νοοτροπία του να στοχεύουμε πάντα στη νίκη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που επέλεξα να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Γνωρίζω πόσο σημαντικοί είναι οι φίλαθλοι μας. Θέλω να γνωρίζουν ότι θα δίνω περισσότερο από το 100% των δυνατοτήτων μου για να νικάμε και να τιμώ αυτή την ένδοξη φανέλα".

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Κούνεο (Ιταλία)

2024-25 Τσιστέρνα (Ιταλία)

2023 Χέμπαρ (Βουλγαρία)

2021-23 Τσιστέρνα (Ιταλία)

2020-21 Πιατσέντσα (Ιταλία)

2019-20 Καλάμπρια (Ιταλία)

2018-19 Χάλκμπανκ (Τουρκία)

2017-18 Πιατσέντσα (Ιταλία)

2015-17 Βερόνα (Ιταλία)

2013-15 Λούμπε (Ιταλία)

2012-13 Μόντενα (Ιταλία)

2011-12 Κούνεο (Ιταλία)

2010-11 Ρεσόβια (Πολωνία)

2008-10 Samgas Crema (Ιταλία)

2004-08 Κούνεο (Ιταλία)

2003-04 Μοντοβί (Ιταλία)

Τίτλοι:

1 Πρωτάθλημα Ιταλίας

1 CEV Challenge Cup

1 Super Cup Ιταλίας

1 Super Cup Τουρκίας»