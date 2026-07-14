Ολυμπιακός: Συνεχίζει στα «ερυθρόλευκα» ο Πιτακούδης
Ο Λάμπρος Πιτακούδης θα παραμείνει στον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για τους επέκταση της συνεργασίας τους.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, διατηρώντας σταθερό τον κορμό της ομάδας, ο 24χρονος κεντρικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «ερυθρόλευκους».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για δύο ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ ο Λάμπρος Πιτακούδης!
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λάμπρο Πιτακούδη. Ο διεθνής κεντρικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.
Η δήλωση του Λάμπρου Πιτακούδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω για δεύτερη χρονιά, με την φανέλα του Ολυμπιακού! Εύχομαι να έχουμε μια δυναμική χρόνια, με υψηλούς στόχους και υγεία».
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