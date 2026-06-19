Δούκας: «Ξεκίνησαν οι εργασίες και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού» (vid)
Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο χώρο του Βοτανικού, καθώς από εχθές (18/6) εκδόθηκε η απαραίτητη οικοδομική άδεια.
Έτσι, πλάι στις εγκαταστάσεις όπου θα πάρει σάρκα και οστά και το ποδοσφαιρικό γήπεδο, οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη «τρέχουν» πλέον με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Χάρης Δούκας με βίντεο που ανέβασε στα social media, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως έχει γίνει πασσαλοποίηση ενώ γίνονται και ειδικές γεωδαισίες, ούτως ώστε να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση του έργου τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.