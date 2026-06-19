Ο Δήμαχος Αθηνών, κ. Χάρης Δούκας, έδωσε το πιο πρόσφατο update σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο χώρο του Βοτανικού, καθώς από εχθές (18/6) εκδόθηκε η απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Έτσι, πλάι στις εγκαταστάσεις όπου θα πάρει σάρκα και οστά και το ποδοσφαιρικό γήπεδο, οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη «τρέχουν» πλέον με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Χάρης Δούκας με βίντεο που ανέβασε στα social media, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως έχει γίνει πασσαλοποίηση ενώ γίνονται και ειδικές γεωδαισίες, ούτως ώστε να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση του έργου τις αμέσως επόμενες ημέρες.