Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την 4η αγωνιστική αρχίζουν τα ντέρμπι στην Novibet Volley League.

Η νέα Novibet Volley League αναμένεται συναρπαστική, αν κρίνουμε από τις σημαντικές μεταγραφές που έκαναν όλες οι ομάδες και όχι μόνο αυτές που θα διεκδικήσουν τίτλους. Φυσικά το κάθε παιχνίδι αναμένεται να έχει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον, αλλά πάντα σε κάθε κλήρωση ξεχωρίζουν τα ντέρμπι.

Το πρώτο θα διεξαχθεί την 4η αγωνιστική με τον νταμπλούχο Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ το τελευταίο θα είναι στην 19η αγωνιστική με τους «πράσινους» να υποδέχονται τον ΠΑΟΚ.

Δείτε τα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός:

17η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ