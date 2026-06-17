Ο Άγγελος Μανδηλάρης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό και την επόμενη χρονιά, καθώς ανανέωσε με το «τριφύλλι» για ένα ακόμη χρόνο.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη δέκατη ανανέωση παίκτη για φέτος! Πιο συγκεκριμένα οι «Πράσινοι», με ανακοίνωση τους, γνωστοποίησαν πως ο Άγγελος Μανδηλάρης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του συλλόγου.

Ο 28χρόνος διαγώνιος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, μια κίνηση που δείχνει πως το «τριφύλλι» θέλει να τιμήσει τους αθλητές που συνέβαλαν στο φετινό ιστορικό double.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο 28χρονος διαγώνιος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άγγελος Μανδηλάρης σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για άλλη μια χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο προηγούμενος χρόνος ήταν αξέχαστος και εύχομαι φέτος να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».