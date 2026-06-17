Παναθηναϊκός: «Πράσινος» μέχρι το 2027 ο Μανδηλάρης
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη δέκατη ανανέωση παίκτη για φέτος! Πιο συγκεκριμένα οι «Πράσινοι», με ανακοίνωση τους, γνωστοποίησαν πως ο Άγγελος Μανδηλάρης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του συλλόγου.
Ο 28χρόνος διαγώνιος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, μια κίνηση που δείχνει πως το «τριφύλλι» θέλει να τιμήσει τους αθλητές που συνέβαλαν στο φετινό ιστορικό double.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Ο 28χρονος διαγώνιος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.
Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άγγελος Μανδηλάρης σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για άλλη μια χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο προηγούμενος χρόνος ήταν αξέχαστος και εύχομαι φέτος να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».
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