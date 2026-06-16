Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά.

Τα χέρια έδωσαν ο Παναθηναϊκός με τον κεντρικό Γιώργο Παπαλεξίου, υπογράφοντας ανανέωση της συνεργασίας τους για τη σεζόν 2026/27. Το «τριφύλλι» έχει δώσει βάσει στο να κρατήσει τον κορμό του ενόψει της απαιτητικής χρονιάς με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Champions League.

Με την ανανέωση αυτή ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα έχει τέσσερις κεντρικούς, με τους Γκάσμαν και Κόλεφ να είναι οι δύο ξένοι και τους Βουλκίδη και Παπαλεξίου να είναι οι δύο Έλληνες. Υπενθυμίζεται πως ο διεθνής κεντρικός αποτέλεσε εξαιρετική βοήθεια για τους «πράσινους» όταν ο Γκάσμαν δεν μπορούσε να παίξει στους τελικούς λόγω τραυματισμού.

Τη σεζόν που πέρασε, με το σύνολο του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Novibet Volley League, καθώς και το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαλεξίου για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο 27χρονος κεντρικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Γιώργος Παπαλεξίου σημείωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η περασμένη σεζόν ήταν ιστορική για τον Σύλλογο και είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της επιτυχίας.

Εύχομαι τη νέα αγωνιστική περίοδο πάνω απ’ όλα υγεία σε όλους τους αθλητές και τα μέλη της ομάδας. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερους τίτλους και να τους αφιερώσουμε στους υπέροχους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας και μας στηρίζουν σε κάθε αγώνα"».