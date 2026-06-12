Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον λίμπερο Αριστείδη Χανδρινό για την επόμενη σεζόν.

Τα πράσινα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει και τη νέα σεζόν (2026-2027) ο Αριστείδης Χανδρινός, δίνοντας συνέχεια στις ανανεώσεις του τμήματος βόλεϊ της ομάδας.

Ο διεθνής λίμπερο ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου για ένα ακόμη έτος, ενώ στις δηλώσεις του εξήγησε πως νιώθει ενθουσιασμό και περιμένει επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος με το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αριστείδη Χανδρινό για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής λίμπερο θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χανδρινός σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πάνω από όλα ευγνώμων που συνεχίζεται το ταξίδι μου με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εύχομαι τη χρονιά που έρχεται να παραμείνουμε στην κορυφή και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες και εκτός Ελλάδας. Σας περιμένουμε στο γήπεδο».