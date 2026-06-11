Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκάσμαν γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και τη νέα σεζόν ο Πάτρικ Γκάσμαν, καθώς ο 29χρονος Αμερικανος ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2027 όπως έκανε γνωστό το Τριφύλλι με ανακοίνωση.

Ο 29χρονος κεντρικός ανήκει στην οικογένεια των Πρασίνων από το 2024 και είναι βασικό «γρανάζι» για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Novibet Volleyball League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πάτρικ Γκάσμαν.

Ο Αμερικανός κεντρικός θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Πάτρικ Γκάσμαν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην ομάδα και στους φιλάθλους που δείχνουν πάθος όπως κανένας άλλος! Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το νταμπλ αυτή τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό».