Παναθηναϊκός: Στο Τριφύλλι μέχρι το 2027 ο Γκάσμαν
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και τη νέα σεζόν ο Πάτρικ Γκάσμαν, καθώς ο 29χρονος Αμερικανος ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2027 όπως έκανε γνωστό το Τριφύλλι με ανακοίνωση.
Ο 29χρονος κεντρικός ανήκει στην οικογένεια των Πρασίνων από το 2024 και είναι βασικό «γρανάζι» για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Novibet Volleyball League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πάτρικ Γκάσμαν.
Ο Αμερικανός κεντρικός θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.
Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Πάτρικ Γκάσμαν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην ομάδα και στους φιλάθλους που δείχνουν πάθος όπως κανένας άλλος! Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το νταμπλ αυτή τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό».
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