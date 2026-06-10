Παναθηναϊκός: «Πράσινος» μέχρι το 2027 ο MVP Σπίριτο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του για ακόμη έναν χρόνο με τον MVP της περσινής Novibet Volleyball League ανδρών, Λούκα Εσπίριτο.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει δυνατά αυτή την offseason βρισκόμενος σε διάθεση... παραμονής. Πιο συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραμονης του Ράσμους Νίλσεν, γνωστοποιήθηκε πως και ο Λούκα Εσπίριτο θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον πολυτιμότερο παίκτη του περσινού πρωταθλήματος της Novibet Volleyball League, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Ιταλός πασαδόρος, που αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος, παραμένει στο «τριφύλλι» υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Λούκα Σπίριτο σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ με τον Παναθηναϊκό και μαζί με αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους για ακόμη μία χρονιά. Ανυπομονώ να βγω ξανά στο γήπεδο και να ξεκινήσουμε τους αγώνες».

