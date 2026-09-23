Η CEV έκανε γνωστό το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Champions League με τους «πράσινους» να αρχίζουν στις 8/12 και να ολοκληρώνουν την φάση των ομίλων στις 17/2.

Ο Παναθηναϊκός μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στους ομίλους του Champions League όπου και θα αντιμετωπίσει την Γαλατασαράι, την Μπερλίν και την νικήτρια των προκριματικών. Όσον αφορά το πρόγραμμα ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 8/12 και ο τελευταίος στις 17/2.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν σχετικά: «Αναρτήθηκε από τη CEV το επίσημο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στον πρώτο όμιλο του Champions League.

Το τριφύλλι, που κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν που μας πέρασε, επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 15 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με τη Γαλατάσαραϊ, την Μπερλίν και μία ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Η CEV γνωστοποίησε το πρόγραμμα της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Το τριφύλλι θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από την Κωνσταντινούπολη στις 8 Δεκεμβρίου και στις 6 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσει την Μπερλίν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

20:00 Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027

19:00 Παναθηναϊκος – Μπερλίν

19-21 Ιανουαρίου 2027 *

Νικήτρια προκριματικών – Παναθηναϊκός

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2027

20:00 Μπερλίν – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

19:00 Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

19:00 Παναθηναϊκός – Νικήτρια προκριματικών

* Ο αγώνας θα οριστεί μετά το φινάλε των προκριματικών και την οριστικοποίηση των ομάδων».