Στον Παναθηναϊκό θα βρίσκεται και τη νέα χρονιά ο Ράσμους Νίλσεν με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την παραμονή του Δανού διαγώνιου.

Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και στον Παναθηναϊκό το ασπάζονται και γι' αυτό έμειναν στην ομάδα όλοι οι παίκτες που έχουν συμβάλλει την κατάκτηση των δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων. Ένα σημαντικό γρανάζι της μηχανής του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είναι ο Ράσμους Νίλσεν με τον Δανό να μένει για ακόμα έναν χρόνο κάτοικος Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού» έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν για το βόλεϊ ανδρών.

Ο Δανός διαγώνιος θα παραμείνει στους νταμπλούχους Ελλάδας αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

«Ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να είμαι μέρος του ταξιδιού»

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com o Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για άλλη μια σεζόν! Είναι ένας φανταστικός Σύλλογος με υπέροχους ανθρώπους και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να είμαι μέρος του ταξιδιού. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να συνεισφέρω στην ομάδα και να δημιουργήσουμε περισσότερες υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν!».