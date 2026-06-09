Από τον... Παναθηναϊκό στην Μπερλίν ο Αναστάζι

Στην Γερμανία και την Μπερλίν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντρέα Αναστάζι με τον Ιταλό να έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, αλλά οι «πράσινοι» αποφάσισαν να κρατήσουν τον Ανδρεόπουλο.

Στα μέσα της αγωνιστικής χρονιάς που ολοκληρώθηκε πριν λίγες βδομάδες, είχε γίνει γνωστή η είδηση πως ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει για την θέση του προπονητή τον σπουδαίο Αντρέα Αναστάζι. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το νταμπλ και αποφάσισαν να κρατήσουν τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο με τον Ιταλό που πήρε πάνω από 100.000 ευρώ από το «τριφύλλι» να βρίσκει άμεσα τη νέα του ομάδα.

Αυτή θα είναι η Μπερλίν με την πρωταθλήτρια Γερμανίας στην οποία καλύτερος παίκτης και MVP του πρωταθλήματος ήταν ο Τζέικ Χέινς που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπερλίν για την συμφωνία με τον Αναστάζι έχει ως εξής: «Καλώς ήρθες στο Βερολίνο, Αντρέα Αναστάζι.

Παγκόσμιος και πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης. Παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης ως προπονητής. Πολλοί κορυφαίοι σταθμοί σε κλαμπ και εθνικό επίπεδο.

Με τον Αντρέα Αναστάζι υποδεχόμαστε έναν από τους πιο διάσημους προπονητές του ευρωπαϊκού βόλεϊ στην Γερμανία, το Βερολίνο και την Bundesliga.

Ανυπομονούμε για το μέλλον μαζί σου Αντρέα!».