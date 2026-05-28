Ο Αλέξανδρος Ράπτης επιστρέφει στην Ελλάδα και θα φοράει τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχεδόν πριν ένα μήνα για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Αλέξανδρο Ράπτη, έτσι ώστε ο Έλληνας ακραίος να επιστρέψει στη χώρα μας.

Πλέον, η συμφωνία είναι επίσημη, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου άσου, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών βόλεϊ, που πλέον θα φορέσει τη φανέλα τέταρτης ελληνικής ομάδας, καθώς στο παρελθόν αποτέλεσε μέλος της Ολυμπιάδας Πατρών, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ,

Μάλιστα, στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ράπτης τόνισε πως είδε στον Ολυμπιακό ένα πολύ δυνατό πρότζεκτ και ένιωσε αμέσως τη στήριξη του κόσμου.

Η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Ράπτη. Ο διεθνής ακραίος (16/2/2000, 2,00μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Αλέξανδρος Ράπτης, σε ηλικία 26 ετών, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων βολεϊμπολιστών. Τα τελευταία τρία χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία (Σομόν, Νις, Πουατιέ) και Ιταλία (Ραβένα). Στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ (2022-23) και Παναθηναϊκό (2018-22). Είναι βασικό μέλος της Εθνικής μας ομάδας Ανδρών, στην οποία αγωνίζεται από το 2019.

Η δήλωση του Αλέξανδρου Ράπτη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίζω στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, που είναι μια μεγάλη ομάδα με υψηλούς στόχους. Αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα, καθώς είδα στον Ολυμπιακό ένα πολύ δυνατό πρότζεκτ με προσδοκίες, καλή οργάνωση και πολύ καλό προπονητή. Οι στόχοι μου δεν διαφέρουν από της ομάδας, είναι να έχουμε μια πολύ καλή χρόνια με τίτλους, επιτυχίες και υγεία. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική και όπως την ένιωσα από την πρώτη μέρα που ακούστηκε η μεταγραφή μου, ξέρω ότι θα είναι εκεί και όλη τη χρονιά. Σας περιμένουμε στο γήπεδο».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Σομόν (Γαλλία)

2024-25 Νις (Γαλλία)

2023-24 Ραβένα (Ιταλία)

2023-24 Πουατιέ (Γαλλία)

2022-23 ΠΑΟΚ

2018-22 Παναθηναϊκός

2013-18 Ολυμπιάδα Πατρών

Τίτλοι:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

2 League Cup Ελλάδας