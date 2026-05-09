Παναθηναϊκός: Ο τελευταίος πόντος και οι πανηγυρισμοί των πρωταθλητών (vids)
Σε έναν πολύ πιο ωραίο τελικό σε σχέση με τον τρίτο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και κάνοντας το 3-1 και στις νίκες έκανε δικό του το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην φοβερή εμφάνιση των Νίλσεν και Γιάντσουκ με τον Δανό και τον Ουκρανό να είναι ασταμάτητοι.
Στα βίντεο που ακολουθούν δείτε τον τελευταίο πόντο του τέταρτου τελικού και τους πανηγυρισμούς των «πράσινων» για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος.
