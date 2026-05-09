Πρωτοψάλτης: «Εμείς οι αθλητές αφιερώνουμε πάντα τον τίτλο στον κόσμο μας» 

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης ήταν περιχαρής μετά τον φετινό τίτλο του Παναθηναϊκού στο Πρωτάθλημα της Novibet Volley League.

Οι δηλώσεις του Θανάση Πρωτοψάλτη στην ΕΡΤ μετά το Πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού: «Δεν ήταν τόσο απλά, ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους (Super Cup και League Cup) και μόνο έτσι μπορούσαμε να το επαναφέρουμε και από χαμένη χρονιά να γίνει κερδισμένη χρονιά, κατακτώντας το Κύπελλο και το Πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με αυτά από την αρχή και τα καταφέραμε σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο και με ενέργεια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή την φορά ήμασταν προετοιμασμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα. Άνετα δεν νιώσαμε μετά τη νίκη στο Μετς σε καμία περίπτωση.

Η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ αλλά εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα: για εμάς ο τελικός ήταν σήμερα. Η χρονιά τελειώνει καλά, με τον καλύτερο τρόπο: κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Πρωταθλητής και δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς. Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα (τον τίτλο) στον κόσμο μας γιατί κάνει πάντα "καμίνι" το Μετς και είναι αυτοί που μετά τον τρίτο τελικό μας έδωσαν την δύναμη και τη ψυχική ενέργεια για να έρθουμε εδώ και εγώ προσωπικά στην αρραβωνιαστικιά μου γιατί είχα μία δύσκολη χρονιά κι ήταν δίπλα μου».