Η ημερομηνία και η ώρα της στέψης του Παναθηναϊκού στον Τάφο του Ινδού.

Πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026 και για δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι», στον 4ο τελικό της Novibet Volley League.

Έτσι, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκλεισε τη χρονιά με νταμπλ, αφού προηγουμένως είχε πανηγυρίσει και το Κύπελλο Ελλάδος.

Πλέον, άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό περιμένουν τη φιέστα της ομάδας, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την ημερομηνία και την ώρα της στέψης. Αυτή θα γίνει την Πέμπτη, 14 Μαϊου και ώρα 19:08, στον Τάφο του Ινδού.

Η ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη στον Τάφο του Ινδού! Η μεγάλη γιορτή της κατάκτησης του 28ου πρωταθλήματος για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου. Οι "λεβέντες με καρδιά" του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έγιναν back to back πρωταθλητές και θα γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου με τον κόσμο τους στο κλειστό "Παύλος Γιαννακόπουλος". Οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούν τους "αιώνια πιστούς" να το γιορτάσουν όλοι μαζί στο ιστορικότερο κλειστό της Ελλάδας».