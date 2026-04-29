Με φοβερό Χέινς που θα παίζει στον Ολυμπιακό η Μπερλίν έκανε το 1-0 στους τελικούς

Προβάδισμα κατάκτησης της Μπουντεσλίγκα πήρε η Μπερλίν. Η ομάδα από το Βερολίνο με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Τζέικ Χέινς που τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στη Novibet Volley League με τα χρώματα του Ολυμπιακού, επικράτησε εκτός έδρας της Λούνεμπεργκ με 3-1 (20-25, 19-25, 25-18, 21-25) και έκαναν το 1-0.

Όχι απλά μεγάλος, αλλά τεράστιος πρωταγωνιστής ήταν όπως αναφέραμε ο Τζέικ Χέινς. Ο Αμερικανός διαγώνιος του Ολυμπιακού από τη νέα χρονιά, ήταν εντυπωσιακός έχοντας 26 πόντους με 57% επίθεση, τέσσερις άσους και ένα μπλοκ, οδηγώντας την ομάδα του στην μεγάλη νίκη.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (20-25, 19-25, 25-18, 21-25)

ΛΙΝΕΜΠΟΥΡΓΚ (Χιούμπνερ): Γκρουβέους 9 (9/18 επ., 54% υπ. – 29% άριστες), Χάου 8 (5/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Γιανγκ 4 (4/10 επ.), Βαλίμα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ένλουντ 7 (7/17 επ.), Τσάμπλιν 8 (6/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 43% υπ. – 20% άριστες) / Τακαχάσι (λ., 47% υπ. – 13% άριστες), Μπάιαμ 13 (11/20 επ., 2 άσοι)

ΜΠΕΡΛΙΝ (Στέουρβαλντ): Κνίγκε 9 (6/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κράγκε 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ), Σχοτ 5 (5/13 επ., 53% υπ. – 33% άριστες), Ράιχερτ 13 (9/21 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 54% υπ. – 31% άριστες), Χέινς 26 (21/37 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ), Ιβάνοφ 1 (1/1 επ.) / Νταγκοστίνο (λ., 53% υπ. – 21% άριστες), Βέχνερ