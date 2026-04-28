Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου με μία ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την παρουσία της σε αυτόν όλα αυτά τα χρόνια.

Μετά από 5 χρόνια η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζοντας την καριέρα της στον Ολυμπιακό. Η διεθνής κεντρικός με δημοσίευση της αποχαιρέτησε την ομάδα του «τριφυλλιού». Αναλυτικά το μήνυμα της Χατζηευστρατιάδου:

«Μετά από 5 γεμάτα χρόνια έφτασε η στιγμή να κλείσει ο σημαντικότερος μέχρι στιγμής κύκλος για εμένα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πραγματοποίησα ένα όνειρο το οποίο ήθελα να πετύχω από μικρή κιόλας σε ηλικία. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή έζησα στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Γνώρισα σπουδαίες αθλήτριες, συνεργάστηκα με εξαιρετικούς προπονητές και ανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ τόσο ως αθλήτρια όσο και ως άνθρωπος. Μαζί πανηγυρίσαμε μεγάλες επιτυχίες, κατακτήσαμε κύπελλα, πρωταθλήματα και φτάσαμε μέχρι τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Στιγμές που θα έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου αυτά τα χρόνια. Στις συμπαίκτριές μου, στο προπονητικό επιτελείο, στους φυσιοθεραπευτές, στους ανθρώπους που βρίσκονται στο γήπεδο μέρα νύχτα ώστε να μην μας λείψει τίποτα, στη διοίκηση και σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά για αυτή την ομάδα. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ ανήκει στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στον έβδομο μας παίκτη, που ήταν πάντα εκεί, στις χαρές και στις λύπες. Μέχρι τέλους. Η στήριξή σας ήταν ανεκτίμητη και μας έδινε δύναμη να συνεχίζουμε. Ατομικά και ομαδικά. Φεύγω γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα μου. Η επόμενη χρονιά μπορεί να μας βρει αιώνιους αντιπάλους αλλά μαζί δημιουργήσαμε μια όμορφη ιστορία, ελπίζω να με κρίνουν όλοι μέσα από την προσπάθεια και τη συνέπειά μου στον αγωνιστικό χώρο. 5 χρόνια γεμάτα με αμέτρητες αναμνήσεις Κάθε τέλος και μια καινούργια αρχή. Αντίο Παναθηναϊκέ. Αντίο πράσινη μαγεία. It was an honor».