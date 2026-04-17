Η ώρα της... κρίσης έφτασε στη Novibet Volley League ανδρών. Οι τελικοί ξεκινούν το βράδυ του Σαββάτου (18/4, 20:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) με τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν να προκύπτει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι κατέκτησαν το περυσινό πρωτάθλημα με μόνο στόχο τη διατήρηση των κεκτημένων θα υποδεχθούν στον πρώτο τελικό της σειράς τον ΠΑΟΚ. Έχοντας τερματίσει πρώτοι στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, το οποίο οι Θεσσαλονικείς θα θελήσουν να... σπάσουν.

Για να φτάσουν στους τελικούς οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 στη σειρά των ημιτελικών κόντρα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ παίζοντας με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Μίλωνα κατάφερε στο πέμπτο και τελευταίο ματς να κάνει το break στη Νέα Σμύρνη και με 3-2 σκορ να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο ομάδες θα συναντηθούν αντιμέτωπες. Ο ΠΑΟΚ μετράει δύο νίκες έναντι μίας του Παναθηναϊκού. Ο φετινός πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν τουλάχιστον άλλα τρία ματς αντιμέτωπες.

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.