Ένας φοβερός Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα του ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών και επικρατώντας με 3-0 έκανε το 1-0 στις νίκες.

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε ο πρώτος τελικός της Volley League Γυναικών. Στο Μετς ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα και με εξαιρετικό σερβίς και μπλοκ επικράτησε με 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) και έκαναν το 1-0 στην σειρά. Θυμίζουμε πως τον τίτλο θα τον πάρει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες.

Κυριάρχησε στο πρώτο και έκανε με άνεση το 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα. Οι «πράσινες» μετά το 0-1 του ΖΑΟΝ πήραν κεφάλι με την διαφορά να μεγαλώνει συνεχώς και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα έφτασαν στο 1-0 με το εμφατικό 25-10 με το σερβίς και το μπλοκ να δουλεύουν στην εντέλεια και τις φιλοξενούμενες να μην μπορούν να αντιδράσουν. Ένα σκορ που μιλάει από μόνο του για την διαφορά των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο σετ. Ο Μπάμπης Μυτσκίδης έκανε συνεχόμενες αλλαγές, αλλά ήταν τέτοια η απόδοση του Παναθηναϊκού που δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα της Κηφισιάς.

Προσπάθησε ο ΖΑΟΝ αλλά με τέτοιο σερβίς από «πράσινες» έγινε το 2-0

Στο δεύτερο σετ η αλήθεια είναι πως ο ΖΑΟΝ προσπαθούσε περισσότερο να είναι μέσα στο παιχνίδι και σε κάποιες φορές το κατάφερε μειώνοντας ακόμα και στους 2 πόντους. Εκεί όμως που οι φιλοξενούμενες έδειχναν να απειλούν, οι γηπεδούχες με φοβερό σερβίς ανέβαζαν και πάλι την διαφορά. Όταν μάλιστα ξαναμπήκε στο παιχνίδι και το μπλοκ αυτή εκτοξεύθηκε φτάνοντας και πάλι στους 6. Μια διαφορά που όχι μόνο κράτησαν οι «πράσινες», αλλά και την αύξησαν φτάνοντάς την στους 8 (24-16). Οι φιλοξενούμενες έκαναν ένα 3-0, αλλά η Μπένετ πήρε τον πόντο και οι γηπεδούχες έκαναν το 2-0 με 25-19.

Ντέρμπι το τρίτο που πήρε και αυτό ο Παναθηναϊκός

Στο τρίτο αν και πάλι φαινόταν πως ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε και αυτό με άνεση, είχαμε μεγάλο ντέρμπι στο τέλος. Οι «πράσινες» μπήκαν και πάλι εξαιρετικά και προηγήθηκαν με 13-7 και μετά με 16-11 δείχνοντας πως θα έκαναν και με άνεση το 3-0. Ο ΖΑΟΝ αντέδρασε και μείωσε στους 2 (17-15), αλλά με λάθος σερβίς και λάθος πάσα της Κοβαλέφσκα η διαφορά έφτασε και πάλι στους 4 (19-15). Οι φιλοξενούμενες δεν τα παράτησαν και με την Τεϊσέιρα να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι από την στιγμή που μπήκε, κατάφεραν να ισοφαρίσουν παρότι βρέθηκαν πίσω με 24-22. Στο 25-24 όμως μια λάθος επίθεση της Τικμανίδου έκανε το 26-24 και το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-10

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).

Volley League Γυναικών – Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.