Τον τίτλο της φετινής Novibet Volley League θα διεκδικήσουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ με την σειρά των τελικών που κρίνεται στις τρεις νίκες να ξεκινάει από το Σάββατο στο Μετς.

Τα παιχνίδια που περιμένουν οι ομάδες οποιουδήποτε πρωταθλήματος ξεκινάνε και στην Novibet Volley League. Φυσικά μιλάμε για τους τελικούς που θα κρίνουν τον τίτλο με τον Παναθηναϊκό που ως πρώτος έχει και το πλεονέκτημα έδρας να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Η σειρά θα κριθεί στις τρεις νίκες με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το προσεχές Σάββατο στις 20:30 στο Μετς, ενώ το επόμενο θα είναι την Κυριακή 26 Απριλίου στο Παλατάκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑΠ έχει ως εξής: «Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 θα ξεκινήσουν οι τελικοί της Novibet Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Α.Ο. και τον Π.Α.Ο.Κ..

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς στις 20:30 και ο δεύτερος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 18:30. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Νovibet Volley League

Πρώτος τελικός - Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Δεύτερος τελικός - Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο».