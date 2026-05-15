Ανδρεόπουλος στο Gazzetta: «Αφιερώνω το double στη μητέρα μου»

Λίγο μετά την εντυπωσιακή φιέστα του Παναθηναϊκού, ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς και για το μέλλον του συλλόγου.

Αρχικά στην ερώτηση για το που αφιερώνει το double που πέτυχε με τους «πράσινους» φέτος εκείνος απάντησε «στη μητέρα μου», που τον καμαρώνει από ψηλά και είναι περήφανη για εκείνον.

Σχετικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την πίκρα που είχε από τον αποκλεισμό της ομάδας μπάσκετ από το Final Four, ανέφερε:

«Όλοι στεναχωρηθήκαμε με τον χθεσινό (13/05) αποκλεισμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού, δυστυχώς έτσι είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το Final Four. Στεναχωρηθήκαμε, αλλά ήταν λογικό, η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να επαναληφθεί, να πάρουμε κιάλους τίτλους και να δώσουμε χαρά στον κόσμοα».

Στο τέλος απάντησε για την όμορφη εικόνα στο φινάλε της φιέστας και τη φωτογραφία με τα παιδιά του συλλόγου.

«Νομίζω δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη. Αρκετά παιδιά και εγώ, έμεναν στο Γκύζη και έβλεπα πολλά παιδάκια να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα ρούχα του Παναθηναϊκού και χαιρόμουνα πολύ που το έβλεπα αυτό. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη».