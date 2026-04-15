Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Πανιωνίου, με τον Αργύρη Ψάρρα να αποτελεί παρελθόν και τους «κυανέρυθρους» να τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην ομάδα.

Μετά από δύο θητείες όπου πήρε την ομάδα του Πανιωνίου από τα τοπικά και κατάφερε να την ανεβάσει για πρ4ώτη φορά στην ιστορία της στη Novibet Volley League, αλλά και στο πρώτο της Final Four Κυπέλλου, ο Αργύρης Ψάρρας αποτελεί παρελθόν από τους «κυανέρυθρους».

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον Έλληνα τεχνικό για όσα έχει προσφέρει και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Αργύρη Ψαρρά.

Ο Αργύρης Ψαρράς αποτέλεσε για πολλά χρόνια ένα από τα πιο σταθερά και ουσιαστικά πρόσωπα του βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου. Με δύο ξεχωριστές και πολυετείς θητείες (2012/13 – 2016/17 και τα τελευταία πέντε χρόνια), συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή του τμήματος, από τα δύσκολα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών μέχρι τη σταδιακή άνοδο και καθιέρωση του Πανιωνίου στο υψηλότερο επίπεδο.

Υπήρξε ο προπονητής που πίστεψε, δούλεψε και στήριξε την ομάδα σε κάθε της βήμα. Με επιμονή, υπομονή και ξεκάθαρη φιλοσοφία, συνέβαλε καθοριστικά στην ανοδική της πορεία, οδηγώντας την στην άνοδο στη Volley League και, στη συνέχεια, σε μια ιστορική πρώτη συμμετοχή σε Final Four Κυπέλλου Ελλάδας.

Πέρα από τα αποτελέσματα, ο Αργύρης Ψαρράς άφησε το αποτύπωμά του μέσα από τη συνέπεια, το ήθος και τη σχέση του με την ομάδα, τους αθλητές και τον Σύλλογο συνολικά. Αποτέλεσε κομμάτι μιας διαδρομής που χτίστηκε βήμα-βήμα και που έφερε το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου σε ένα νέο σημείο αναφοράς.

Η διαδρομή αυτή ολοκληρώνεται σε ένα σημείο όπου η ομάδα έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου και συνεχίζει την πορεία της σε ένα νέο επίπεδο, με τις απαιτήσεις και τους στόχους να μεγαλώνουν.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αργύρη Ψαρρά για την προσφορά του και για όσα πέτυχε μαζί με την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει, με υγεία και επιτυχίες».