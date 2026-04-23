Ο 37χρονος Σέρβος, Νέβεν Μαϊστόροβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Σε σέρβικα χέρια θα είναι ο Πανιώνιος στην δεύτερη χρονιά του στη Novibet Volley League καθώς μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Αργύρη Ψάρρα προπονητής της ομάδας θα είναι ο 37χρονος, Νέβεν Μαϊστόροβιτς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς.

Ο Σέρβος προπονητής γεννήθηκε στις 17/3/1989 και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2022, μέσω της OK Karađorđe Topola. Από το 2024 έχει τον ρόλο του βοηθού στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Σερβίας.

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου προπονητή του Ιστορικού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι ο προπονητής του Πανιωνίου την επόμενη σεζόν, ενός συλλόγου με πλούσια παράδοση και ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου ως νέου προπονητή, ώστε να ηγηθώ της ομάδας προς την επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό την ερχόμενη σεζόν, η οποία είναι γεμάτη φιλοδοξίες, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τη στήριξη των φιλάθλων, των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και ολόκληρου του συλλόγου, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα».