Ο Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα την κάτοχο του CEV Cup με την Γαλατασαράϊ ενώ η Σάμανταν θα συνεχίσει του χρόνου στον Πανιώνιο.

Σπουδαία προσθήκη από πλευράς της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού με την Ολλανδή κεντρική Έλιν Τίμερμαν, που κατέκτησε φέτος το CEV Cup με την ομάδα της Γαλατασαράϊ γράφοντας ιστορία καθώς ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό για τον τουρκικό σύλλογο (σε επίπεδο γυναικείου βόλεϊ). Η διεθνής Ολλανδή Τίμερμαν από το 2021 και μετά παίζει εκτός της χώρας της και μετά το πέρασμά της από την Γερμανία πήγε στην Γαλατά το 2024.

Εκτός από την 27χρονη Τίμερμαν εξελίξεις υπάρχουν και με την Μαρτίνα Σάμανταν. Η 32χρονη κεντρική μπλοκέρ από την Κροατία που είχε πρωτοβρεθεί στον Παναθηναϊκό το 2023 του χρόνου θα φορά την φανέλα του συλλόγου του Πανιωνίου.