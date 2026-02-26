Καλαμάτα 80' – Πανιώνιος 2-3: Επική ανατροπή και ιστορική πρόκριση οι «κυανέρυθροι»
Την μεγαλύτερη έως τώρα επιτυχία του στο βόλεϊ ανδρών πέτυχε ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε να νικήσει με 3-2 (25-22, 25-19, 23-25, 21-25, 16-18) την Καλαμάτα 80' στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και να προκριθεί για πρώτη φορά σε φάιναλ φορ Κυπέλλου.
Η Καλαμάτα 80 προηγήθηκε με 2-0 σετ, ωστόσο οι κυανέρυθροι έφεραν τα πάνω κάτω και πανηγύρισαν την ιστορική πρώτη τους πρόκριση σε Final 4 Κυπέλλου ανδρών.
Οι δύο νεοφώτιστες ομάδες της φετινής Volley League, είχαν βρεθεί αντιμέτωπες την περασμένη Κυριακή για την 16η αγωνιστική με τους Μεσσήνιους να επικρατούν με 3-0 και σήμερα να ξεκινούν καλύτερα τον αγώνα κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ, έχοντας πολύ καλό σερβίς (6-2 οι άσσοι) και μπλοκ (5-2).
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-19, 25-22
2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-15, 25-19
3ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 23-25
4ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 21-25
5ο σετ: 4-5, 8-10, 12-11, 16-18
*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 36 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 65 επιθέσεις, 14 μπλοκ, 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-19, 23-25, 21-25, 16-18) σε 132΄
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης (0/1 επ.), Μάρκου 31 (26/55 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 6 (3/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 21 (18/35 επ., 3 άσσοι, 57%υπ. - 21% άριστες), Κρικ 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 68% υπ. - 32% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 78% υπ. - 52% άριστες), Καούνης (λ), Θεοδωρακόπουλος, Παύλου.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 20 (19/42 επ., 1 άσσος), Τιέλ (0/1), Μπίσετ 19 (9/15 επ., 2 άσσοι, 8 μπλοκ), Αντράντε 16 (14/25 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. - 13 άριστες), Μπαρμπούνης 19 (17/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 33% άριστες), Μπάσης 9 (6/11 επ., 3 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 59% υπ. - 36% άριστες), Δρογκάρης (0/1 επ.), Παλέντζας (0/2), Χατζηνικολάου.
