Ο 22χρονος ακραίος που υπήρξε μέλος της Εθνικής του Ιράν στο περσινό Παγκόσμιο έκλεισε στον Πανιώνιο, όπως και ο άλλοτε πασαδόρος του Παναθηναϊκού.

Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να κάνει κινήσεις που θα τον κάνουν ακόμα πιο δυνατό αγωνιστικά για τη νέα αγωνιστική χρονιά στην κατηγορία της Novibet Volley League.

Μία τέτοια είναι αυτή του Αλί Χαγκπαράστ που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νέα Σμύρνη αλλά υπήρξε και συνέχεια. Εν πρώτοις ο διεθνής Ιρανός ακραίος έκλεισε στον Πανιώνιο αποτελώντας μία κίνηση από το πάνω ράφι και θα είναι μέλος του νέου ρόστερ. Εκείνου της σεζόν 2026-2027.

Φέτος ήταν στο Βιετνάμ, με την ομάδα της Cong an TP. Ho Chi Minh. Νωρίτερα μέσα στην αγωνιστική περίοδο αλλά και πέρσι θήτευσε στην Κορέα με την Seoul Woori Card WooriWON. Έχει φυσικά παίξει και στην χώρα του ενώ στο πρωτάθλημα της Κορέας ήταν ο καλύτερος επιθετικός για την περσινή σεζόν και φέτος υπήρξε ο καλύτερος ακραίος όσο αγωνίστηκε εκεί.

Η 2η κίνηση και η συνέχεια αφορά στον έμπειρο Αργεντίνο - που έχει δανέζικο διαβατήριο - πασαδόρο. Εκείνον που έπειτα από μία πολύ καλή διετία στη Γαλλία γυρίζει στην Ελλάδα. Είναι ο 41χρονος Άξελ Γιάκομπσεν, από το 2018 έως το 2023 φόρεσε την φανέλα του συλλόγου του Παναθηναϊκού με τον οποίο κατέκτησε σχεδόν ότι υπήρχε (Πρωτάθλημα, Super Cup και League Cup), εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας και ενώ έφτασε δύο φορές σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό συνέχισε στην Γαλλία με τις ομάδες των Καννών και Παρί. Με την Παρί πήρε το Κύπελλο και έφτασε στα ημιτελικά του Πρωταθλήματος όπου εκεί η ομάδα του απέκλεισε με 2-0 νίκες την Τουρ η οποία είχε τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.