Ο ΠΑΟΚ ήταν επιβλητικός στο Παλατάκι, κυριάρχησε του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Novibet Volley League. Στην Αθήνα το επόμενο ματς στις 4/5.

Ένας φοβερός και τρομερός ΠΑΟΚ, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Παναθηναϊκό, επικράτησε με 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) και ισοφάρισε την σειρά των τελικών της Novibet Volley League σε 1-1.

Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί την άλλη Δευτέρα στις 4 Μαΐου στο κλειστό του Μετς.

Κυριαρχία ΠΑΟΚ και 1-0!

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε από το ξεκίνημα. Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα λάθη των αντιπάλων τους, πήραν από νωρίς το προβάδισμα και δεν το έχασαν σε κανένα σημείο με τον Ερνάντες να είναι ασταμάτητος. Μια διαφορά που συνεχώς μεγάλωνε με τους «πράσινους» να μην μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και έτσι έγινε με χαρακτηριστική άνεση το 1-0 με 25-18.

Από το 14-13 πάτησε γκάζι και έκανε με περίπατο το 2-0

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 14-13 του ΠΑΟΚ. Μέχρι εκείνο το σημείο βλέπαμε ένα ντέρμπι με τους «πράσινους» να δείχνουν πως μπορούν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους. Στο σημείο εκείνο όμως οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη πάτησαν γκάζι και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους.

Με το σερβίς να γίνεται το δικό τους... όπλο και με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο η διαφορά εκτοξεύθηκε με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 παίρνοντας το σετ με 25-17.

Ντέρμπι που το πήραν οι «ασπρόμαυροι» το τρίτο

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι αντάξιο των δύο ομάδων, αν και πάλι τα λάθη ήταν πολλά. Οι γηπεδούχοι και πάλι κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική διαφορά τεσσάρων πόντων (15-12), δείχνοντας πως θα έκαναν και με άνεση το 3-0. Στο σημείο εκείνο όμως υπήρξε αντίδραση από τους «πράσινους» που με τον Ανδρεόπουλο να παίρνει κρίσιμους πόντους και τον Κασαμπαλή να κάνει εξαιρετικό σερβίς, κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 18-18.

Στο 19-19 οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 με Κοκκινάκη και μπλοκ του Κόλεφ και ουσιαστικά εκεί κρίθηκαν όλα. Κράτησαν αυτό το +2 και στο 23-22 με ένα ακόμα 2-0 τελείωσαν το ματς παίρνοντας τη νίκη ισοφαρίζοντας σε 1-1 την σειρά.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-18, 25-27, 25-22)

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 7 άσους, 25 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες), Τόρες 10 (8/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 0% άριστες), Κόλεφ 9 (5/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/22 επ., 3 άσοι) / Μιχελάκης (λ., 53% υπ. – 32% άριστες), Καρασαββίδης, Μούχλιας 1 (1/1 επ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γιάντσουκ 7 (6/15 επ., 1 άσος, 53% υπ. – 27% άριστες), Νίλσεν 9 (7/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σαβόφσκι 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σπιρίτο 2 (1 άσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 30% άριστες) / Χανδρινός (λ., 33% υπ. – 25% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσοι), Ανδρεόπουλος 8 (7/14 επ., 1 άσος, 25% υπ. – 25% άριστες), Μανδηλάρης