Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τον τρίτο τελικό ΠΑΟ - ΖΑΟΝ για τη Volley League γυναικών και το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στο χάντμπολ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten που αναλύουν όλες τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Συντονιστείτε στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00.

Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet για όλα τα μπασκετικά νέα από τα play-in της Euroleague, ενώ στις 18:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα».

Στη Volley League γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο sold out Μετς τον ΖΑΟΝ για τον τρίτο τελικό της Α1. Οι «πράσινες» έχουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά και πλέον θέλουν μία νίκη για να αναδειχθούν πρωταθλήτριες Ελλάδας. Το ματς θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Στο χάντμπολ, ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στο πλαίσιο των ημιτελικών της Α1 Ανδρών χάντμπολ στις 17:00, με την αναμέτρηση να προβάλλεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας