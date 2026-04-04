Σε ένα μεγάλο παιχνίδι ο Φλοίσβος παρότι έχανε με 2-0 κατάφερε να νικήσει με 3-2 την Κηφισιά και να μείνει... ζωντανός στην μάχη της απευθείας σωτηρίας.

Σπουδαίο παιχνίδι στο Παλαιό Φάληρο με τον Φλοίσβο παρότι έχανε με 2-0 να επικρατεί με 3-2 (27-29, 23-25, 25-19, 25-23, 15-11) της Κηφισιάς και να μένει ζωντανός στην μάχη της απευθείας σωτηρίας. Λέμε απευθείας γιατί στην Novibet Volley League θα μείνει σίγουρα ο 9ος των Play Out, ενώ ο 10ος θα δώσει αγώνες μπαράζ με τον Ηρακλή που τερμάτισε στην 3η θέση της Pre League.

Με το δίποντο αυτό οι φιναλίστ του φετινού τελικού Κυπέλλου έφτασαν τους 17 βαθμούς όσους έχει και ο Φοίνικας Σύρου με την Κηφισιά να είναι στους 21. Όπως γίνεται αντιληπτό η μάχη για την απευθείας σωτηρία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τρία παιχνίδια να απομένουν. Ο λόγος για τα Φοίνικας – Κηφισιά, Φλοίσβος – Φοίνικας και Κηφισιά – Φλοίσβος.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Βουτσίτσεβιτς με 27 πόντους και τον ακολούθησε ο Καπετανίδης με 23, ενώ διψήφιος ήταν και ο Βαν Γκάρντερεν με 13. Για τους ηττημένους ο Μπάνοφ είχε 28, ο Σπηριούνης 14 και ο Μπόρις 10.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κουτσούλας. Παρατηρητής: Γεωργουλέας. Επόπτες: Πολάτος, Μουζακίτη. Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 27-29

2ο σετ: 5-8, 16-15, 19-21, 23-25

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-18, 25-19

4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-23

5ο σετ: 3-5, 8-10, 12-11, 15-11

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν: 4 άσσοι, 69 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 34 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Π. Κηφισιάς οι πόντοι προήλθαν: 5 άσσοι, 54 επιθέσεις (41% αποτελεσματικότητα), 15 μπλοκ, 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (27-29, 23-25, 25-19, 25-23, 15-11) σε 152΄

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 9π. (7/12επ., 2 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 13 (9/30επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 62%υπ., 36%αρ.), Βουτσίτσεβιτς 27 (24/52επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 23 (22 /48επ., 1 μπλοκ, 38%υπ., 29%αρ.), Αρμενάκης 2 (2/2επ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/2επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ. - 65%υπ., 40%αρ.), Κόβαρ, Μελλές 5 (4/7επ., 1 μπλοκ), Κανελλόπουλος.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπαρτντακτζιάν 3 (1/1επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπάνοφ 28 (26/56επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50%υπ., 50%αρ.), Σπυριούνης 14 (9/26επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 42%υπ., 28%αρ.), Ραγνκέλ 9 (5/13επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Φράγκος 9 (7/26επ., 2 μπλοκ, 52%υπ., 22αρ.), Μπόρις 10 (5/9επ., 5 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. - 50%υπ., 35%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Τζάρας, Παπαγγελόπουλος 1 (1/1επ.).

Πολυτιμότερος αθλητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Γιώργος Κανελλόπουλος του Φλοίσβου. Ο προπονητής του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος που βρισκόμαστε, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Είναι το αποτέλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι που ό,τι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι μπορέσαμε και πήραμε την νίκη και δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς, που είναι υπερπολύτιμοι για την προσπάθεια που κάνουμε, για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Αυτό που μας έλειπε από την αρχή του παιχνιδιού ήταν η ενέργεια. Παράδοξο, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει στα τελειώματα των παιχνιδιών. Παρά ταύτα, εμείς χρειαστήκαμε ενέργεια και αυτή την ενέργεια μας την έδωσε ο Γιώργος, ο Κανελλόπουλος, που τον βάλαμε στα μέσα του δεύτερου σετ και μας έδωσε αυτή την απαραίτητη ενέργεια.

Ακολούθησε το πλάνο μας όσον αφορά στην τακτική και σε συνδυασμό με κάποιες ατομικές ενέργειες, γυρίσαμε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια πολύ ψυχοφθόρο διαδικασία, για όλους μας, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, διοίκηση, αλλά, όπως είπα και πριν, αυτό που μετράει αυτή τη χρονική στιγμή είναι το αποτέλεσμα. Ειδικά έτσι όπως ήρθε. Μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, (1:28) έτσι όπως παίξαμε τα τρία τελευταία σετ».

Ο MVP της αναμέτρησης Γιώργος Κανελλόπουλος από την πλευρά του δήλωσε: «Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στην ομάδα για την αντίδραση που έβγαλε. Καταφέραμε και κάναμε την ανατροπή, ξέραμε ότι το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, είναι δύσκολο, η ομάδα της Κηφισιάς είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να κερδίσουμε. Οπότε μετά το τρίτο σετ ανεβάσαμε ρυθμούς. Αρχίσαμε και παίζαμε καλύτερα και ήρθε η νίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αντιδράσαμε και πήραμε έστω και δύο βαθμούς. Για την προσωπική του απόδοση ερχόμενος από τον πάγκο σχολίασε: "Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν έρχεσαι από τον πάγκο, είσαι με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να κάνεις κάτι να γυρίσεις όλο αυτό. Θεωρώ ότι όλα πήγαν καλά. Κερδίσαμε και ελπίζω και σε ανάλογη συνέχεια».

Ο προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς είπε: «Το παιχνιδι είχε μία αλλοπρόσαλλη διακύμανση. Αν πριν το παιχνίδι μου έλεγαν η Κηφισιά να πάρει ένα βαθμό θα έλεγα ναι, καθώς είχαμε πολλά προβλήματα. Περίμενα μετά από 21 ημέρες απραξίας να μπούμε μουδιασμένα, όμως προηγήθηκαμε 0-2. Μετά έπαιξαν ρόλο διάφορα πράγματα. Είχαμε μικρό ρόστερ λόγω τραυματισμών. Του Λούκας η απουσία από το τέλος του 4ου σετ και μετά. Κουραστήκαμε πνευματικά και βγήκε και μία κούραση. Προφανώς ο βαθμός είναι χρυσάφι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί έπαιξαν ένα σκληρό παιχνίδι. Πλέον βλέπουμε την παραμονή μας με μεγάλη αισιοδοξία».

Ο Γρηγόρης Μπαρτντακτζιάν δήλωσε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε έναν πολύ σημαντικό βαθμό που μας φέρνει πιο κοντά στην παραμονή. Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι όμως σταδιακά ο Φλοίσβος μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κοιτάμε τώρα το παιχνίδι με τον Φοίνικα. Προσωπικά είχα καλές και κάκές στιγμές στο παιχνίδι. Προσπάθησα για το καλύτερο και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου όποτε χρειαστεί».