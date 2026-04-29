Με την σειρά των τελικών της Novibet Volley League να είναι στο 1-1, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Δευτέρα στον τρίτο τελικό τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο κλειστό του Μετς. Και λέμε κατάμεστο γιατί οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν sold out.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο κόσμος του Παναθηναϊκού εξάντλησε τα εισιτήρια του αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά» για τον τρίτο τελικό της Volleyleague ανδρών.

Κατάμεστο θα είναι το κλειστό του Μετς στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 4 Μαϊου και οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα έχουν σε ένα ακόμα ματς τη συγκλονιστική συμπαράσταση των φιλάθλων τους».